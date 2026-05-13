GF Musiné, a Caselette non mancheranno i campioni

Nuova tappa per il circuito Nord Ovest Mtb. Domenica si torna in Piemonte, per la sesta edizione della Granfondo Musiné a Caselette (TO). Una gara che si è ritagliata uno spazio importante nel calendario delle ruote grasse, con molti team che l’hanno inserita nella propria agenda primaverile per un test su una distanza non troppo lunga ma con caratteristiche tecniche di rilievo. Il tracciato misura 37 km disegnati nella bassa Valle di Susa, per un dislivello di 1.450 metri, attraverso piste tagliafuoco e sentieri in grandi di fare selezione, fra i comuni di Albese e Rubiana. Il medio è di 19 km per un dislivello di 400 metri e sarà aperto anche a Esordienti e Allievi. Siamo sulla montagna più vicina a Torino, recentemente salita alla ribalta delle cronache locali anche per numerosi avvistamenti di UFO…

A una settimana dall’evento erano già oltre 250 gli iscritti e fra loro nomi di spicco del panorama nazionale come gli Elite della neonata GS Aosta capitanata da Giuseppe Lamastra; Diego Rosa, ex pro su strada e soprattutto ex campione italiano Marathon; il campione uscente Adriano Caratide e Daniele Mensi della Leynicese Racing Team.

Appuntamento in Piazza Cays a Caselette, dove si potranno ritirare numeri e pacchi gara sabato dalle 16:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:30 alle 9:00. Partenza per tutti alle 10:00, le premiazioni inizieranno alle 14:30. C’è ancora tempo per aderire, al costo di 35 euro fino a venerdì, poi sul posto a 50 euro.

Per informazioni: Boscaro Racing Team, https://www.gfmusine.it/

IL TORINESE