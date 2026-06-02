Corse e spettacoli all’ippodromo di Vinovo

UN’ESTATE DI EVENTI

Con l’arrivo di giugno hanno inizio gli appuntamenti serali con le corse al trotto nella particolare atmosfera delle “notturne”. Dal 3 giugno al 2 settembre, esclusa la pausa di agosto, le luci dell’Ippodromo si accenderanno ogni mercoledì, con corse al trotto in notturna dalle ore 20. Saranno spesso presenti delle animazioni collaterali variegate, volta ad offrire al pubblico delle esperienze nuove rispetto all’usuale fruizione ippica della location. L’ingresso sarà gratuito per tutti, con la possibilità di cenare presso il Ristorante L’Alfiere ammirando le corse o semplicemente gustarsi un gelato e assaporare un drink fresco, godendosi l’atmosfera rilassata di una serata d’estate in un ambiente diverso dal solito. Le animazioni collaterali inizieranno mercoledì 3 giugno con l’elezione di Miss Ippodromo 2026, concorso presentato dalla conduttrice televisiva ed esperta di moda Elia Tarantino. Dodici giovanissime concorrenti, dai 18 ai 25 anni di età, provenienti da tutto il Piemonte, sfileranno in abiti da sera e casual, per aggiudicarsi il titolo. La Tarantino racconta: “Torna un appuntamento ormai classico dell’estate torinese e ancora una volta siamo orgogliosi di portare all’Ippodromo un tocco di eleganza e di stile. Non sarà infatti un concorso demodé, basato semplicemente sul fisico, bensì sulla classe e il portamento. Bandita la classica uscita in costume da bagno, le ragazze sfileranno con abiti importanti e particolari, tutti creati da stiliste emergenti del panorama regionale. Una particolarità è che anche la giuria sarà composta da indossatrici, in grado ancor di più di entrare in affettuosa empatia con le concorrenti.” Il 10 giugno arriva una ventata di America. Facendo seguito ad una tradizione che va avanti da svariati anni, il Gentlemen Club Piemonte – Liguria, ospiterà quattro “colleghi” Gentlemen driver americani. Gli ospiti statunitensi sfideranno i gentlemen piemontesi in quattro corse, che si svolgeranno prima a Villanova d’Albenga e poi all’Ippodromo di Vinovo. Jim Slendorn, Tony Beltrami, Joe Lee e Tony Veruso provengono dal New Jersey e da New York e per la prima volta si impegneranno sulle piste italiane. Mercoledì 17 giugno spazio alla “Promenade della Regina”, in collaborazione con l’Associazione Pegasus ASD, iniziativa che precede la due giorni di eventi e raccolta fondi benefica del 20 e 21 giugno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. All’Ippodromo verranno esposte tre carrozze storiche, dalle diverse caratteristiche: dalla singola trainata da un solo cavallo, alla brougam con due cavalli, fino alla quadriga. Per la presenza totale quindi anche di sei cavalli da traino, oltre a quelli impegnati nelle corse del trotto. Chiusura di mese, il 24 giugno con un’occasione speciale per i più piccoli: in collaborazione con La Camilla ASD possibilità di accarezzare, coccolare e montare dei piccoli ponies per il cosiddetto Battesimo della sella. Il 1° luglio e il 2 settembre spazio al ballo e nello specifico alla milonga. In collaborazione con Aldobaraldo ASD (www.aldobaraldo.it), che rappresenta l’eccellenza torinese nel tango, l’Ippodromo diventerà sede di due appuntamenti speciali. Le serate danzanti, con deejay live, avranno luogo al piano terra della location (con serata assicurata quindi anche in caso di maltempo), con piccoli intervalli, per poter ammirare le corse dei cavalli all’esterno. Sarà allestita contestualmente anche una piccola mostra fotografica con gli scatti sul mondo del tango, a cura di Sergio Giunipero.

L’8 luglio una serata letteralmente roboante con “Cavalli & Cavalli”. In prossimità della pista in cui avverranno le corse dei cavalli sarà presente una esposizione di macchine americane d’epoca e da collezione, in collaborazione con West Custom Italy (www.facebook.com/westcustomitaly/), il club piemontese che unisce tutti gli appassionati di auto Americane. Adriano Mazzei, Presidente del gruppo, dichiara: “Siamo soliti organizzare dei raduni che rappresentino anche una vera e propria esperienza per i nostri associati, in location e occasioni particolari. La cornice dell’ippodromo è una novità che siamo certi potrà stupire tutto il pubblico, dagli appassionati di auto ai semplici curiosi, dai grandi ai più piccoli.” Anche per l’estate rimangono attive anche le iniziative speciali permanenti all’interno dell’Ippodromo. Come la “SCUDERIA DA CAMPIONI”, in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica “Da Campioni ASD” e con il patrocinio del Comune di Vinovo. Un progetto innovativo e audace che prevede un percorso inclusivo espressamente dedicato a ragazzi con disabilità cognitive e sindrome di Down, che possono trasformare l’amore per i cavalli in una eccezionale opportunità di crescita e socializzazione. La Scuderia propone spazi accessibili a tutti, con personale specializzato, composto da istruttori ippici con formazione in ippoterapia e operatori socio-sanitari. Con la medesima cura vengono utilizzati cavalli addestrati, abituati al contatto con persone con esigenze speciali, utilizzati per attività personalizzate e laboratori educativi. Curare un cavallo stimola l’organizzazione e la fiducia in sé stessi, oltre alla soddisfazione di portare a termine un progetto sociale in team. Ogni cavallo che viene curato e accudito dai ragazzi di Scuderia da Campioni viene infatti poi impegnato nelle corse sulle piste italiane, non solo a Vinovo, con la possibilità per i ragazzi di continuare a sostenere il loro campione. Altra attività permanente l’HIPPODOG VINOVO ASD, associazione presieduta da Pino Manfredi, Referente Nazionale AICS per la disciplina “interazioni cinofile”, che mette a disposizione del pubblico interessato un’esperienza trentennale per raccontare una visione della cinofilia basata sul benessere e sulla relazione profonda tra cane e conduttore. L’associazione opera in modo continuativo con corsi collettivi la domenica mattina, per imparare in un clima di condivisione; con le “palestre emozionali”, ossia gioco ed interazioni tra cani, attive il giovedì e il sabato pomeriggio; con il corso di formazione professionale, dedicato ai futuri Educatori Cinofili, nato dalla passione dei soci. Durante gli eventi speciali invece vengono presentati al pubblico dimostrazioni che variano dall’educazione di base, per costruire fondamenta solide nel rapporto uomo-cane, alla ricerca ludica di una persona dispersa, attività entusiasmante che mette in gioco l’olfatto e la mente del cane. Oltre alle animazioni e le attività dell’ippodromo, l’estate regala tanti appuntamenti speciali, grazie alla collaborazione con aziende specializzate nell’organizzazione di eventi. Venerdì 12 e sabato 13 giugno, alle ore 21.30, torna il Drone Art Show targato Fever, questa volta con uno spettacolo dedicato ad Harry Potter. Nel cielo di Vinovo milleduecento droni illuminati e sincronizzati si muoveranno in perfetta armonia con l’indimenticabile colonna sonora dei celebri film di Harry Potter, di cui si celebrano i venticinque anni di magia. Il pubblico potrà rivivere i momenti iconici dei film in un modo totalmente nuovo, con un’esplosione di luce, colori e meraviglia nel cielo notturno, per uno spettacolo mozzafiato.

Sabato 27 giugno, dalle ore 19, arriva il format di edutainment di Club Silencio. La fondazione culturale torinese impegnata in progetti esperienziali che stimolano la partecipazione attiva dei giovani under 35, apre per la prima volta le porte dell’Ippodromo. Tra i suoi progetti più noti vi è “Una notte al Museo”, che dal 2017 a oggi ha portato più di 350.000 giovani in oltre 50 musei tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Il 27 giugno verrà organizzata una serata esperienziale con percorsi educativi, visita delle scuderie con dimostrazione del maniscalco, simulazione di gara ippica e giochi interattivi. Non mancheranno musica, cocktail e un’offerta gastronomica a tema, in collaborazione con il ristorante locale L’Alfiere. Per tutto il mese di luglio, dal 2 al 26, dal giovedì alla domenica inclusa, dalle ore 18, l’area verde antistante l’Ippodromo ospiterà il “Pasta Music Fest”, un format di intrattenimento che unirà live music, djset e animazione, con un’area dedicata ai bambini e tanto buon cibo. A cura di un team di professionisti del mondo food & entertainment di Torino, vedrà ingresso rigorosamente gratuito, e ospiterà chi vorrà passare un po’ di tempo fuori casa in compagnia di amici e famiglia nelle sere estive. La protagonista sarà la pasta fresca fatta in casa, con agnolotti, maccheroni, paccheri, pancotti e tante altre proposte, accompagnate da polpette, burger, bruschette, patatine e drink per tutti i gusti. Tra le novità anche l’AperiExperience, la formula su prenotazione che unirà aperitivo ed esperienza in ippodromo, con giro pony per i bambini o giro in carrozza per gli adulti. Giovedì 27 e venerdì 28 agosto, alle 21, con l’organizzazione di Dimensione Eventi, arrivano due grandi concerti: Francesco Gabbani ed Edoardo Bennato. Gabbani porterà il suo Live Tour 2026, che celebra i dieci anni dall’album d’esordio, proponendo brani inediti dell’ultimo progetto Dalla tua parte e grandi successi come Amen e Occidentali’s Karma; Bennato farà invece tappa col suo Quando sarò grande tour.

È possibile visitare i canali ufficiali dell’ippodromo per conoscere gli ultimi aggiornamenti: – www.ippodromovinovo.it – FB /IppodromoVinovo – IG ippodromovinovo

IL TORINESE