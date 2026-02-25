Amen Corner Golf Indoor: Gioca nei campi più celebri al mondo con il simulatore TrackMan

Informazione promozionale

Il golf entra in una nuova dimensione. Amen Corner Golf Indoor porta in città un’esperienza immersiva e altamente tecnologica grazie al simulatore TrackMan, riferimento mondiale per l’analisi delle performance nel golf professionistico.

Non si tratta semplicemente di “giocare al coperto”, ma di vivere il golf con strumenti di precisione utilizzati nei tour internazionali, con la possibilità di sfidarsi virtualmente sui campi più iconici del mondo, dodici mesi l’anno.

Cos’è TrackMan e perché rappresenta un salto di qualità

TrackMan è un sistema di tracciamento basato su tecnologia radar Doppler ad alta frequenza, in grado di monitorare con estrema precisione:

Velocità della testa del bastone

Angolo di attacco

Direzione e traiettoria della palla

Spin rate (rotazioni)

Distanza reale e carry

Smash factor e qualità dell’impatto

Ogni colpo viene analizzato in tempo reale con dati oggettivi e scientifici, offrendo al giocatore un livello di consapevolezza tecnica prima riservato ai professionisti.

Nel contesto indoor, questa precisione elimina le variabili esterne (vento, meteo, condizioni del terreno), consentendo un allenamento mirato, misurabile e replicabile.

Vantaggi concreti del golf indoor con TrackMan

1. Allenamento 12 mesi l’anno

Pioggia, freddo o caldo estremo non sono più un limite. L’esperienza è sempre disponibile, in un ambiente confortevole e controllato.

2. Miglioramento tecnico accelerato

I dati oggettivi permettono di intervenire in modo chirurgico su postura, swing e dinamica del colpo. Il miglioramento diventa misurabile sessione dopo sessione.

3. Realismo professionale

La simulazione grafica riproduce fedelmente topografia, green e bunker dei campi più celebri al mondo, offrendo un’esperienza immersiva e altamente realistica.

4. Accessibilità per ogni livello

Dal principiante al giocatore esperto, il sistema adatta difficoltà e parametri. Il golf diventa inclusivo e fruibile anche da chi non ha mai calcato un fairway.

5. Dimensione social e corporate

Amen Corner Golf Indoor non è solo allenamento: è anche intrattenimento, team building, eventi aziendali e momenti di networking in un contesto elegante e innovativo.

Innovazione e intrattenimento: una nuova cultura del golf a Torino

L’arrivo di TrackMan in città rappresenta un passo avanti nella diffusione di una cultura sportiva evoluta, che unisce:

tecnologia di precisione

esperienza immersiva

formazione tecnica

intrattenimento di qualità

Amen Corner Golf Indoor intercetta così una nuova domanda: quella di un pubblico che cerca performance, comfort e innovazione in un’unica soluzione.

Il golf, sport storicamente legato alla dimensione open air, trova oggi un alleato tecnologico capace di ampliare opportunità e pubblico, senza perdere l’autenticità del gesto tecnico.

Una sfida globale… da Torino

Giocare virtualmente sui percorsi più celebri del pianeta, confrontare le proprie performance con parametri professionali e migliorare in modo scientifico: tutto questo oggi è possibile in città.

Amen Corner Golf Indoor non è solo uno spazio sportivo, ma un laboratorio di innovazione applicata al golf.

Perché la vera eccellenza, oggi, è saper coniugare tradizione e tecnologia.

Amen Golf Indoor ti aspetta in Via San Tommaso 16/C a Torino. Golf, tutto l’anno. Anche quando il campo non c’è.

IL TORINESE