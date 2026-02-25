Le capogruppo di opposizione solidali con La Stampa

“Abbiamo voluto esprimere insieme, come capogruppo di opposizione in Consiglio regionale, la nostra totale vicinanza e solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti de La Stampa, oggi in sciopero per difendere la dignità del proprio lavoro e il futuro del quotidiano. Siamo al loro fianco, così come al fianco di tutti gli operatori dell’informazione del Gruppo Gedi e riteniamo cruciale che l’editore faccia al più presto chiarezza sulle condizioni di questa operazione, sul futuro de La Stampa e delle redazioni locali. Su questo, è importante che le istituzioni, compresa la Regione, facciano la loro parte e richiamino Exor alle sue responsabilità. Sostenere la redazione significa infatti tutelare l’informazione del nostro territorio e il diritto di tutti i cittadini a essere informati. La salvaguardia di un’informazione libera e di qualità non riguarda soltanto i lavoratori coinvolti, ma rappresenta un pilastro essenziale per la nostra democrazia. Per queste ragioni, abbiamo chiesto in Capigruppo che si affronti nella prossima seduta del Consiglio, prevista per martedì 3, la questione a partire da un documento unitario.”

Gianna Pentenero, Partito Democratico

Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra

Sarah Disabato, Movimento 5 Stelle

Vittoria Nallo, Stati Uniti d’Europa

