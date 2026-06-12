Lega, Salvini incassa una tregua temporanea

POLITICA
Le crepe strutturali restano. La “variabile Zaia” rinviata a Treviso
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GIOVEDI 11 GIUGNO ALLE ORE 21 PRESSO IL CIRCOLO ARCI DELLA PODEROSA IN VIA SALERNO, 15/A
L’OPINIONE Sala piena nella sede degli industriali torinesi per ascoltare le proposte del notaio Andrea Ganelli
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Achille Mario Dogliotti un grandissimo della chirurgia, a livello mondiale, l’altro giorno è stato ricordato su
Di Carlo Manacorda L’attrazione fatale del debito pubblico, andiamo verso i 3.200 miliardi, e vengono