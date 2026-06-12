L’estate riporta a Chieri la “Piazza Ragazzabile”

Per il quinto anno consecutivo ritorna nella Città Collinare l’iniziativa rivolta ai giovani impegnati in lavori di servizio civico

Dal 15 giugno al 3 luglio

Chieri (Torino)

Terminato l’anno scolastico, l’iniziativa ci appare assolutamente consona e, perché no?, da più parti imitabile. Oltre che utilissima ai fini della crescita socio-educativa dei giovani (e quanto purtroppo ce n’è oggi bisogno!) e perfino, per gli stessi ragazzi, divertente e socializzante. Parliamo della “Piazza Ragazzabile” (bello anche il titolo), l’evento riproposto, per il quinto anno consecutivo, dal “Comune di Chieri”, che , da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio prossimi, offre ad una trentina di ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la possibilità di prestare un servizio “con” e “per” la comunità cittadina nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Già attivata a Collegno, a partire dal 2000, “Piazza Ragazzabile” è un “cantiere-laboratorio di ecologia urbana”, che offre l’opportunità di contribuire concretamente alla cura della città attraverso interventi di “microrigenerazione urbana” finalizzati alla riqualificazione di piccoli spazi pubblici del territorio cittadino.

Spiega l’assessora chierese alle “Politiche giovanili e alle Associazioni” Vittoria Moglia: “‘Piazza Ragazzabile’ è un’esperienza di partecipazione attiva alla vita civica e di incontro tra diverse generazioni. Tramite l’educazione tra pari e la dinamica di gruppo si impara a fare comunità e ad occuparsi dei beni comuni, anche incentivando la relazione tra i giovani e gli adulti, e si pongono in essere azioni volte a migliorare e valorizzare gli spazi urbani, rendendo la città più accogliente e sostenibile. In questo modo si offre ai giovani la possibilità di esprimere il proprio protagonismo in modo concreto e visibile, avvicinandoli anche ad un primo contatto con futuri percorsi di impegno civico, come il ‘Servizio Civile Universale’ o attività di volontariato”.

Per l’edizione 2026, il progetto prevede il rilascio di un attestato valido come “credito formativo scolastico”, reso possibile da una convenzione per attività di “PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (conosciuti in passato come “Alternanza Scuola – Lavoro”) stipulata tra l’Associazione “Il Timone” (capofila della “Cordata Arka”, il principale “Centro di aggregazione giovanile” della Città situato presso l’ “Area Caselli”) e il Liceo Statale “Augusto Monti”. La convenzione consente l’attivazione di un massimo di 15 percorsi “PCTO”.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con punto di ritrovo al centro giovanile “Arka” (Piazza Caselli 19), dove il 29 maggio scorso si è svolto l’evento pubblico informativo e formativo con la presentazione del progetto ai candidati e alle famiglie, con lo scopo di illustrare in modo chiaro le regole di “Piazza Ragazzabile” e la firma del “Patto di Collaborazione”, nel quale si sono evidenziati i principi dell’educazione civica e della cittadinanza attiva, le modalità organizzative e gli impegni condivisi da famiglie e “Amministrazione”.

Il prossimo venerdì 3 luglio è in programma l’evento di “restituzione finale”, durante il quale verranno presentati agli Amministratori, alle famiglie, ai volontari e alla cittadinanza i risultati e le attività svolte nell’ambito dell’evento, anche attraverso la proiezione di un filmato. Nella stessa data saranno anche consegnati i “rimborsi economici” e gli “attestati di partecipazione”.

Gli interventi di riqualificazione interesseranno cinque aree pubbliche cittadine, privilegiando l’uso della bicicletta negli spostamenti. Previsti anche “laboratori artistici” e “botteghe formative” con esperti e Organizzazioni del territorio.

L’amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 9.850 euro a favore dell’Associazione “Il Timone”, quale capofila del Centro Giovanile.

Per ulteriori info: www.comune.chieri.to.it

g.m.

Nelle foto: immagini di repertorio

IL TORINESE