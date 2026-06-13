POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nel 2026 siamo ancora alle ginocchiere: una sconfitta per le donne e per la politica
POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nel 2026 siamo ancora alle ginocchiere: una sconfitta per le donne e per la politica
Ha fatto tappa a Settimo Torinese il secondo appuntamento di “Voci del Piemonte”, ciclo di incontri
ELEZIONI COMUNALI TORINO Con una Lettera- Volantino che parla dei problemi di Torino , solo 70a
POLITICA Le crepe strutturali restano. La “variabile Zaia” rinviata a Treviso Leggi l’articolo su L’identità: Lega,
GIOVEDI 11 GIUGNO ALLE ORE 21 PRESSO IL CIRCOLO ARCI DELLA PODEROSA IN VIA SALERNO, 15/A
L’OPINIONE Sala piena nella sede degli industriali torinesi per ascoltare le proposte del notaio Andrea Ganelli