“Omaggi incrociati”, al Castello di Rivoli  Kurtág 100

Promosso dalla De Sono

Sabato 13 giugno, alle ore 16, il Castello di Rivoli ospita “Omaggi incrociati”, secondo appuntamento di Kurtág 100, progetto dedicato al centenario di György Kurtág, promosso da De Sono in collaborazione con Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea. Dopo “Mozart destrutturato”, del 30 maggio scorso, il concerto del 13 giugno prosegue il percorso di dialogo tra repertorio storico e contemporaneo attraverso un programma costruito tra omaggi e riferimenti trasversali, esplorando l’insolita formazione di viola, clarinetto e pianoforte. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dedicate ai 100 anni del celebre compositore ungherese, figura centrale della musica contemporanea europea, la cui opera ha profondamente influenzato generazioni di compositori e interpreti. Protagonisti del concerto saranno Paolo Casiraghi al clarinetto, Paolo Fumagalli alla viola e Luca Ieracitano al pianoforte, tutti membri del Mdi Ensemble, una delle realtà italiane più autorevoli nel campo della musica classica italiana, fondata a Milano nel 2002, è attiva nelle principali stagioni e festival internazionali dedicati alla nuova musica. L’ensemble lavora in modo continuativo con istituzioni di riferimento della scena contemporanea e, nel corso degli anni, si è distinto per il forte impegno nella ricerca musicale e nella diffusione del repertorio del Novecento e contemporaneo, ricevendo importanti riconoscimenti tra cui il premio “Una vita nella musica” al Teatro La Fenice di Venezia, e il premio “Franco Abbiati”. Membro stabile dell’ensemble, Luca Ieracitano svolge un’intensa attività concertistica internazionale, dedicata in particolare alla musica contemporanea, collaborando con alcuni tra i principali direttori della scena attuale. Accanto a lui, Paolo Casiraghi e Paolo Fumagalli condividono un percorso artistico fortemente legato alla nuova musica e alla ricerca interpretativa. Nel concerto è in programma un dialogo musicale tra autori e composizioni che attraversa epoche e linguaggi diversi, mettemdo in relazione memoria, scrittura contemporanea e tradizione romantica.

Si inizia con “Hommage à Kurtág” di Marco Stroppa, seguito da “Hommage à Schumann”, che lo stesso Kurtág dedica a Robert Schumann. A chiudere il percorso, i “Märchenerzählungen” (racconti fiabeschi) di Schumann, un intreccio ideale tra passato e presente, tra influenze dirette e suggestioni poetiche.

Ingresso al concerto con biglietto ridotto a 6,50 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni: https://www.castellodirivoli.org/biglietti/

Mara Martellotta

IL TORINESE