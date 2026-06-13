La Valle di Susa  protagonista della rete europea della Via Francigena

Dal 22 al 24 ottobre ospiterà l’Assemblea Generale

Il cammino è metafora di incontro fra persone, storie e culture. Con questa visione l’Unione Montana Valle di Susa, rappresentata dal Vicepresidente, Andrea Archinà, e dalla responsabile della DMO Val Susa Turismo, Marta Favro, ha partecipato all’Assemblea Generale dell’Associazione Europea AEVF, che si è svolta in provincia di Lucca, in occasione del 25esimo anniversario dell’Associazione. L’evento ha riunito oltre 100 rappresentanti di istituzioni, enti locali, associazioni e territori attraversati dalla Via Francigena, confermando la dimensione sempre più internazionale di uno degli itinerari più importanti d’Europa. Per la delegazione valsusina, è stata un’occasione fondamentale per confrontarsi sulle opportunità che il turismo lento e i cammini possono generare per i territori, sia dal punto di vista economico sia culturale, favorendo la valorizzazione del patrimonio locale, la crescita delle comunità e la costruzione di relazioni internazionali. Il momento più significativo è stato l’annuncio ufficiale della prossima Aseemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, che avrà luogo in val di Susa dal 22al 24 ottobre prossimo. Si tratterà di un appuntamento di rilievo internazionale che porterà sul territorio amministratori, tecnici, operatori turistici e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Europa, offrendo alla Valle di Susa l’opportunità di mostrare al mondo le sue eccellenze, paesaggistiche, culturali e turistiche.

“Ospitare l’Assemblea rappresenta un grande riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni – ha dichiarato il Vicepresidente Unione Montana, Andrea Archinà – sarà un’occasio e per mostrare la bellezza e l’accoglienza della Valle di Susa. Il viaggio continua attraverso un viaggio che unisce territori, persone e culture, rafforzando il ruolo della Valle di Susa come poeta d’ingresso della Via Francigena in Italia e punto di riferimento per il turismo sostenibile europeo.

Mara Martellotta

IL TORINESE