Specchio dei Tempi festeggia i suoi primi cinquanta anni di storia

C’è un sottile fil rouge che dal 1976 ad oggi unisce migliaia di storie: è il filo della solidarietà concreta, quella che ogni giorno la Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi tesse insieme alla sua comunità.

“Quest’anno celebriamo 50 anni di impegno, vicinanza e cura verso chi vive momenti di difficoltà. Lo facciamo con uno sguardo pieno di gratitudine verso chi ha camminato con noi, volontari, donatori, lettori, beneficiari, progettisti, amiche e amici della Fondazione che non si sono mai tirati indietro.

Cinquanta anni di azioni concrete, in Italia e nel mondo, accanto agli anziani, alle mamme sole, ai bambini, ai giovani, a chi è senza fissa dimora, a chi affronta un’emergenza o ha bisogno di cure”.

Così una nota di Specchio dei Tempi in occasione del 50° compleanno.

Mara Martellotta

IL TORINESE