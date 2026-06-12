E’ probabilmente lo scoppio di uno pneumatico la causa dell’incidente che ha provocato un morto e tre feriti gravi alle 19,30 di oggi sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Quattro uomini stavano viaggiando verso Torino su una Fiat Croma. La vettura è uscita di strada nei pressi di Volpiano.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Scoppia pneumatico, un morto e tre feriti nel Torinese
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