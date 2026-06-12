A Teresa Ribera il PoliTO Foresight & Innovation International Award 2026

Il riconoscimento premia una delle principali protagoniste europee della transizione energetica e industriale

Il Politecnico di Torino ha conferito a Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva della Commissione Europea, il PoliTO Foresight & Innovation International Award 2026, premio internazionale istituito dall’Ateneo per valorizzare personalità che si distinguono nell’affrontare le grandi sfide dell’innovazione con visione strategica e impatto globale.

La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 12 giugno presso la Sala Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino nell’ambito di un evento dedicato ai temi della transizione energetica, dell’innovazione e della competitività europea, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo e del Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati.

“Con questo riconoscimento, il Politecnico di Torino vuole celebrare non soltanto un percorso individuale di eccellenza, ma una più ampia capacità di interpretare il cambiamento e di orientarlo. Il Foresight & Innovation International Award è infatti dedicato a figure che comprendono come il progresso non sia soltanto una questione tecnologica, ma anche politica, istituzionale e strategica, e che sappiano trasformare tale consapevolezza in azione pubblica e visione di lungo periodo – commenta il Rettore Stefano Corgnati – Il premio è stato attribuito a Teresa Ribera per l’autorevolezza del suo percorso istituzionale e internazionale e per il contributo offerto alla costruzione di un’agenda europea capace di coniugare transizione ecologica, competitività, sviluppo delle competenze, responsabilità pubblica e visione strategica”.

La cerimonia ha visto la Laudatio di Giovanni Federigo De Santi del Politecnico di Torino e Presidente dell’Energy & Climate High Level Group. “Il premio ha inteso sottolineare una leadership che richiama una delle sfide fondamentali del nostro tempo: costruire sostenibilità e competitività insieme – evidenzia Giovanni Federigo De Santi – Una visione che punta a ridurre le vulnerabilità strategiche dell’Europa senza rinunciare all’apertura, ad accelerare la decarbonizzazione senza indebolire la manifattura europea, a rafforzare la sicurezza energetica senza perdere di vista l’equità sociale, garantendo al tempo stesso investimenti, infrastrutture, materiali critici e competenze indispensabili per affrontare le trasformazioni in corso”.

È seguita quindi la consegna ufficiale del premio da parte del Ministro Pichetto Fratin e del Rettore Stefano Corgnati. Teresa Ribera ha successivamente tenuto una Lectio Magistralis dedicata alle prospettive della transizione energetica e industriale europea.

“Il futuro dell’Europa dipenderà dalla nostra capacità di trasformare l’innovazione in opportunità, la sostenibilità in competitività, e la leadership tecnologica in prosperità condivisa. La transizione pulita non è solo un imperativo ambientale. È la strategia di crescita dell’Europa per i decenni a venire. È il modo in cui rafforziamo la nostra sicurezza energetica, riduciamo le dipendenze strategiche, creiamo lavori di qualità e garantiamo che l’industria europea rimanga leader globale in un mondo in rapido cambiamento. Questo riconoscimento appartiene a tutti coloro — ricercatori, innovatori, imprenditori, lavoratori e istituzioni pubbliche — che in Europa contribuiscono ogni giorno a costruire quel futuro”, afferma Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva della Commissione Europea.

L’evento è proseguito con la keynote lecture di Lucia Visconti Parisio (High Level Group e Università Milano-Bicocca) sui contratti di lungo periodo nel nuovo sistema elettrico e con un panel dedicato all’innovazione nel settore dell’energia per la competitività, in cui hanno dialogato il Rettore Corgnati e Giulia Genuardi, Direttrice Generale Enel Foundation.

Con il conferimento del premio a Teresa Ribera, il Politecnico di Torino ha rinnovato il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra ricerca, istituzioni e industria sui temi strategici della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, valorizzando leadership capaci di orientare il cambiamento.

Teresa Ribera

Nel corso della sua carriera, Ribera si è affermata come una delle figure europee più influenti nel campo della governance climatica e delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Prima dell’attuale incarico presso la Commissione Europea, è stata Vicepresidente del Governo di Spagna e Ministra per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Segretaria di Stato per il Cambiamento Climatico e di Direttrice generale dell’Ufficio spagnolo per il cambiamento climatico, contribuendo direttamente alla definizione delle politiche ambientali e climatiche del Paese. A questa esperienza si è affiancata una significativa attività internazionale e di elaborazione strategica, maturata anche alla guida dell’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) di Parigi, tra i più autorevoli centri europei di analisi sulle politiche per lo sviluppo sostenibile.

Nel suo percorso ha inoltre svolto un ruolo di primo piano in occasione della COP25 di Madrid del 2019, confermando il proprio profilo internazionale e il proprio impegno nella promozione della cooperazione multilaterale sui temi del clima.

Nel suo attuale ruolo di Vicepresidente Esecutiva della Commissione Europea, Teresa Ribera opera al centro di alcune delle questioni più decisive per il futuro dell’Unione: la transizione pulita, la competitività europea, la sicurezza economica, l’energia, la trasformazione industriale e la tutela degli asset strategici. La sua azione contribuisce alla costruzione di una transizione che sia al tempo stesso pulita, giusta e competitiva, in continuità con gli obiettivi del Green Deal europeo e con la necessità di rafforzare la base industriale del continente.

PoliTO Foresight & Innovation International Award

Istituito nel 2025, il Foresight & Innovation International Award viene assegnato annualmente dal Rettore del Politecnico di Torino su proposta dell’Energy & Climate High Level Group, il gruppo indipendente di esperti europei che affianca l’Ateneo nella propria missione di supporto al policy making. Il vincitore viene annunciato nell’ambito degli EU-Italy Energy Days, il simposio internazionale organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Commissione Europea.

La prima edizione del premio era stata conferita a Mario Draghi, autore del rapporto The Future of European Competitiveness, per il contributo offerto alla riflessione sul futuro economico e industriale dell’Europa e per il ruolo svolto alla guida delle istituzioni europee e italiane.

IL TORINESE