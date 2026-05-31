Il PSG conquista ancora l’Europa: Arsenal battuto ai rigori

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa, conquistando per il secondo anno consecutivo la Champions League. Nella finale disputata a Budapest, i francesi hanno superato l’Arsenal ai calci di rigore dopo una sfida intensa e combattuta.

I Gunners erano partiti meglio, trovando il vantaggio nei primi minuti grazie a Havertz. Il PSG ha però reagito nella ripresa, raggiungendo il pareggio con Dembélé su calcio di rigore. Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, il risultato è rimasto fermo sull’1-1 anche dopo i tempi supplementari.

Dal dischetto, i parigini si sono dimostrati più precisi e hanno chiuso la serie a loro favore, festeggiando così un nuovo storico trionfo europeo.

Enzo Grassano

IL TORINESE