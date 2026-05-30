Lorenzo Amoruso: “Giusto confermare Spalletti”

“Europa League torneo da ‘bicchiere mezzo pieno’ per la Juve” La stagione disputata dalla Juventus è uno dei temi trattati da Lorenzo Amoruso in un’ intervista rilasciata in esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Nel seguente estratto, l’ex calciatore ha condiviso la sua personale opinione in merito al rendimento e ai risultati della squadra bianconera, esclusa dalla partecipazione alla prossima Champions League, e al lavoro di Luciano Spalletti. Ecco le sue parole.

La Fiorentina, sua grande ex, ha inciso profondamente sulla mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Come si è comportato Luciano Spalletti?

“La sconfitta interna contro la Fiorentina è stata alquanto inaspettata, in tutta franchezza, anche se il risultato è sempre figlio della prestazione; si è vista una squadra spenta, alquanto svogliata, ed è giusto che le responsabilità vengano condivise sia dall’allenatore che dai calciatori in campo. Sarebbe riduttivo limitarsi a vedere i problemi della Juventus soltanto in questa partita, perché ritengo che la campagna acquisti della scorsa estate non abbia funzionato granché; tra tutti i nuovi arrivi, nessuno o quasi ha portato un vero contributo ed è facile pensare che la società si comporterà di conseguenza.

Spalletti è arrivato a Torino a stagione abbondantemente iniziata, ritrovandosi una rosa non da lui allestita; ha dovuto cambiare preparazione in corso, pensare a un sistema di gioco più incline ai giocatori a sua disposizione e rivisto tanti altri particolari; dalla sua, non ha avuto il tempo necessario come per un allenatore che prepara la squadra dal precampionato. Ritengo sia giusto che la Juventus gli abbia dato fiducia con la firma anticipata del contratto.

Nonostante la cocente delusione per l’esito di questo campionato, credo che l’Europa League vada considerata come una competizione da “bicchiere mezzo pieno“, perché si tratta pur sempre di un trofeo continentale che può contribuire in maniera importante a ottenere introiti, oltre a garantire un accesso diretto alla Champions League. Credo che la Juventus avrà desiderio di provare a portare questo trofeo nella sua bacheca, oltre ad avere l’obiettivo del campionato, naturalmente”.

IL TORINESE