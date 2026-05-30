Muro contro muro sulla legge elettorale

POLITICA
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LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo È una costante che si ripete da ormai molti anni.
Presentato oltre 1 anno fa con Gianni Letta e ora al centro di tutti i report
EDITORIALE Leggi l’articolo su L’identità Parola d’ordine: governabilità Sì allo Stabilicum Leggi qui le ultime notizie:
“STOP A GIOCHI SULLA PELLE DI LAVORATRICI E LAVORATORI E PENDOLARI. PRONTI ALLA MOBILITAZIONE GENERALE.”
Occorre maggiore flessibilità e capacità di programmazione per sostenere la genitorialità e la funzione educativa e