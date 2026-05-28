A Moriondo Torinese una corsa per… coraggiosi

Dopo una profonda esperienza accumulata anche nel mondo delle OCR, le corse a ostacoli, il Team Garbin lancia la prima edizione della Braveheart Run, in collaborazione con il Comune di Moriondo Torinese. Una corsa senza l’assillo del cronometro (anche se a fine gara un riconoscimento verrà consegnato ai primi 3 uomini e donne), non ci saranno classifiche ma solo il sapore della sfida con se stessi, per completare un tracciato alla portata di tutti ma che diventa teatro di un confronto podistico con le proprie capacità.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 14 giugno e si potrà scegliere su due distanze, il lungo di 7,2 km oppure il medio di 4,5 entrambi con un dislivello quasi nullo, di 60 metri appena. Il tracciato è tutto disegnato su strade comunali, sterrate e sentieri nella piccola città torinese e nei suoi dintorni, sempre presidiati da personale dell’organizzazione. Previsti lungo il percorso punti di ristoro con acqua e integratori.

La partenza della prova è fissata per le ore 9:00 in Piazza Vittorio Veneto a Moriondo Torinese. Per partecipare il costo è di 10 euro per il percorso lungo e 6 per il corto. A tutti andrà un ricco pacco gara comprendente anche la T-shirt personalizzata dell’evento. E’ un evento per tutta la famiglia, un modo diverso per condividere una giornata di sport e benessere con un pizzico di epicità…

Per informazioni: Functional Cross Training Chieri, www.teamgarbin.it

IL TORINESE