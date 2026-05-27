Appuntamento internazionale per Lucia Tassinario: nel fine settimana sale sui blocchi di Barcellona per il Mare Nostrum Si avvicina un fine settimana di grande prestigio per i colori del Team Dimensione Nuoto. In occasione della terza tappa del Mare Nostrum, la più importante manifestazione a livello globale in vasca lunga dopo la World Cup, Lucia Tassinario affronterà il suo primo impegno internazionale della stagione estiva salendo sui blocchi dell’importante e storico trofeo di Barcellona (Spa). Nella vasca catalana, Lucia prenderà parte ai 50 e ai 100 farfalla, inseguendo la possibilità di entrare in finale che le consentirebbe di acquisire grande visibilità internazionale, sfidando le migliori specialiste del pianeta. Per la trasferta internazionale di Barcellona, Lucia sarà accompagnata dal suo tecnico Pino Palumbo. Alla selezionata delegazione del Team Dimensione Nuoto si unirà anche Matteo Ongaro, giovane promettente già convocato per gli EuroJunior che difende i colori della Libertas Nuoto Chivasso, il quale affronterà questa avventura al Mare Nostrum con il supporto del nostro club.

IL TORINESE