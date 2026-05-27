Voucher scuola, Ravinale (Avs): “Giunta Robin Hood al contrario”

Continua la vergogna dei Voucher scuola. L’ingiustizia era già palese dello scorso anno, quando per il Voucher A, destinato alle rette delle scuole paritarie, sono state finanziate il 100% delle domande ammesse mentre per il Voucher B, rivolto agli studenti delle scuole statali e dei CFP per l’acquisto di libri di testo, materiali didattici e trasporto, anche dopo l’iniezione di nuove risorse la copertura si è fermata a un livello molto più basso: sono state 60.508 le domande ammesse ma non finanziate.
E questa Giunta cosa fa? Invece di cercare le risorse per ampliare l’offerta, pensa bene di intervenire drasticamente sulla domanda, riducendo significativamente il tetto ISEE per poter accedere al Voucher B (libri, trasporti e attività formative per studenti di scuola statale), da 26,000 euro dello scorso anno a 15.748,78 euro. Non solo: l’importo dei Voucher B diminuisce sensibilmente, proprio a danno di chi ha redditi bassissimi.  Un trucchetto per dire che soddisferanno il 100% delle domande, ma a caro prezzo per tantissime famiglie.
Non paga, la Giunta addirittura alza il tetto ISEE per il Voucher A destinato a pagare l’iscrizione nelle scuole paritarie, da 26.000 a 30.000 euro, mettendo nero su bianco una ingiustizia palese che privilegia chi sceglie la scuola paritaria e penalizza chi non riesce a pagare i libri di testo per i propri figli.
Tutto questo viene fatto dalla Giunta che ha trovato quasi 40 milioni di Euro per i mezzi pubblici gratis agli universitari con redditi fino a 80.000 euro di Isee, più di quattro volte tanto la soglia massima per i voucher per trasporti e libri la scuola dell’obbligo.
Noi abbiamo pensiamo che si dovrebbe fare esattamente l’opposto, come abbiamo fatto anche con l’Ordine del Giorno 368: più risorse sul Voucher B, un tetto ISEE più basso per il Voucher A e una graduatoria unica basata sul reddito. Tre misure semplici, che vanno tutte nella stessa direzione: prima si aiutano le famiglie che hanno più difficoltà.

ALICE RAVINALE

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