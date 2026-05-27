POLITICA
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Amministrative, il centrodestra tiene. Meloni stuzzica, “Il nostro crollo rimandato a domani”
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