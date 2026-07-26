La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il tema della sicurezza

Sarà la sicurezza percepita effettivamente dai cittadini a far vincere o perdere le politiche del 2027. I decreti non bastano , le buone intenzioni non servono. Occorrono i fatti e oggi i cittadini sono vittime di una paura reale che si diffonde nell’aria sia nelle barriere che nel centro delle città. L’altro ieri ero in camicia a maniche corte e avevo dimenticato un orologio al polso che diventava così una pericolosa ostentazione. Un’amica incontrata per strada mi consigliò subito di toglierlo. Una cosa analoga mi accadde a Milano nel giardino del ristorante “Don Lisander” in via Manzoni a pochi metri dalla Scala: un cameriere mi avverti’ che era pericoloso restare con l’orologio.

Due piccoli fatti che ci dicono l’insicurezza che ci pervade anche nella più banale quotidianità. Il governo finora non ha fatto abbastanza per non parlare del l’inerzia di sindaci come Sala. E poi c’è il problema dell’ordine pubblico che si aggrava sempre di più, come dimostra la manifestazione di Bologna convocata dal sindaco della città, senza neppure avvisare prefettura e questura. Un terzo elemento è l’immigrazione irregolare che non viene affrontata in modo efficace. Molti ministri sono inadeguati e anche questo ha purtroppo un suo peso. Al di là della legge elettorale il voto si giocherà su questi temi . La sinistra non ha le idee chiare e concordi, ma anche la destra non riuscirà probabilmente a portare a casa risultati tangibili rispetto alle promesse elettorali del 2022.

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L’Odissea

Ulisse ha sempre mantenuto un suo fascino particolare, mitizzato e riletto da Dante e da tanti scrittori come Joyce, che imita il viaggio omerico all’interno della psiche umana.

Tra gli eroi omerici è il più vivo e ricordato. Il recentissimo film di tre ore, opera di Nolan, sta ottenendo un grande successo di pubblico, anche se travisa la figura del re di Itaca che ingannò i Troiani con il famoso cavallo. Molti spettatori, forse, sono andati a vederlo per stare al fresco dell’aria condizionata. È l’ultima americanata che si cimenta su una classicità estranea alla cultura superficiale degli USA. Non c’è un ritorno reale di interesse verso il mondo classico. In Tv ho sentito un’intervistata che discettava sulla questione omerica, ma dimostrava di non avere la cultura per farlo. Oggi la stragrande maggioranza delle persone non sa neppure che sia esistita una questione omerica, che il mio professore di Greco al liceo considerava importantissima. Forse era solo sterile nozionismo, perché poi non ci spiegò mai il valore poetico delle opere di Omero, fissato com’era sulle regole grammaticali e sintattiche. Ho scoperto che il film di Nolan ha portato a un incremento delle vendite dell’Odissea. Un miracolo. Hanno superato un incremento del 25 per cento. Chissà quali traduzioni sono state scelte? Non penso che sia resistita la traduzione di Ippolito Pindemonte e neppure quella del geometra Salvatore Quasimodo, che tradusse senza conoscere il greco. Il fatto di acquistare un libro è sempre un fatto positivo, ma la mia generazione tradusse dal greco parte delle opere omeriche. Fu una perdita di tempo? Non lo penso, anche se i tempi di Manara Valgimigli, allievo del Carducci, grande grecista e filologo sommo, sono davvero lontani. Il film aiuta a vendere, ma non certo a capire. Nella mia giovinezza, andando a Bordighera in vacanza, mangiavo una deliziosa pizza ligure con olive nere, soffice e leggera. Era la squisitezza di un negozietto che aveva un nome strano: La Ragnatela. La pizza ligure La pizza ligure era cosa diversissima da quella napoletana, con la mozzarella contrabbandata come se fosse realizzata con latte di bufala fresco. Era buona soprattutto per la sua sottigliezza. Era nota anche come Sardenaira, condita anche con acciughe e aglio. Quella di Bordighera era molto semplice. Ad Alassio non si trova perché le pizzone tagliate a pezzi hanno finito per prevalere. Sono pizze fatte per accontentare un pubblico di bocca buona che si accontenta. Anche a Sanremo è prevalsa una pizza che definirei extracomunitaria – senza offesa per nessuno, sia chiaro, perché i pizzaioli veri sono scomparsi anche a Napoli, dove furoreggia la pizza Margherita, ideata in onore della Regina, ma non certo particolarmente buona.

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Meglio Casalegno di Fallaci?

Ho letto sul Corriere della Sera una dichiarazione del presidente del Polo del Novecento, di cui si sente il guardiano e il giudice storico. In essa il prode Sinigaglia oppone alla candidatura di Oriana Fallaci quella di Carlo Casalegno per la toponomastica torinese. Dice di essere stato tanto amico e collega di Oriana da ritenere che la Fallaci non gradirebbe il riconoscimento. Non mi risulta che la Fallaci abbia avuto rapporti con lui.

Invece propone, nel 2027, di ricordare Casalegno, giornalista degno, eroico, ma certo non confrontabile con lei. È un uso strumentale del giornalista ucciso dai brigatisti, che un direttore de La Stampa definì pubblicamente uomo di destra. Fa tenerezza l’uso ambiguo delle parole, dicendo che Oriana potrebbe venire strumentalizzata.

Lei cosa ne pensa? Nino Ferri

Non penso nulla. Conosco Sinigaglia da quasi mezzo secolo e non mi aspettavo nulla di più di quanto ha scritto. So che molti lettori sono stati irritati nel leggere le sue parole. Io invece resto indifferente. Con questo caldo non ne vale la pena. Nel 2027 sarò il primo a proporre un ricordo toponomastico per l’amico Casalegno, che ho ricordato in decine di eventi e sul quale ho scritto. Io sì posso dire di aver avuto rapporti sia con Oriana sia con Carlo.

Il gioielliere di Grinzane Cavour

Forse sarebbe ora di darsi una regolata e finire la dose quotidiana giornalistica di Roggero, che ha dimostrato con la sua arroganza di non meritare attenzione. Un caso umano, non certo un caso politico come alcuni credono. È una contesa tra il generale e il capitano per farsi pubblicità politica. Umberta De Carolis

Concordo con lei. Non ho mai avuto simpatia per il gioielliere pistolero che prende a calci un moribondo che ha ucciso. E ovviamente non ho simpatie per i banditi. Cercare di lucrare voti sul suo caso mi appare indecente.

Affitti disinvolti

Il proprietario torinese di oltre millequattrocento alloggi affittati in modo disinvolto non fa neppure più notizia, malgrado le condanne. Giorgio Molino è sempre nell’occhio del ciclone, senza mai dare un segno di ravvedimento. Una cosa incredibile. Adesso è accusato di reati pesanti. Franca Agostino

In effetti è un nome sulla scena da molti anni, che passa da una condanna a un articolo di giornale senza mai fare una piega. Appare incredibile. Ha 83 anni. Adesso ha patteggiato una pena di tre anni da scontare ai domiciliari.

Me ne parlava con raccapriccio già mia madre, a cui toccò amministrare il patrimonio immobiliare del padre, morto improvvisamente, e che venne in contatto con lui. Già allora non godeva di buona fama. Sono passati oltre 60 anni! E lui, in qualche modo, si ritiene pure una vittima di accuse montate contro di lui.