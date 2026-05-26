Spotify, Calcio Nostalgia: il podcast dedicato a Pulici e allo scudetto del 1976 

Nell’anniversario dei 50 anni dello storico settimo scudetto granata, un podcast, permette a tutti gli appassionati di sport e del Toro in particolare, di rivivere le gesta di Paolo Pulici, uno dei principali protagonisti di quell’impresa sportiva ormai leggendaria.

Con i contributi audio sarà anche possibile rivivere le emozioni delle reti di Pulici, nel derby di andata e della partita scudetto con il Cesena, che permise al Toro di vincere il testa a testa con la Juventus, nell’ultima giornata del campionato 1975/1976. Ampio spazio nel racconto è riservato agli inizi della carriera del futuro campione, noto come Puliciclone. Partendo dal provino fallito con l’Inter di Herrera e dalle difficoltà realizzative affrontate nei primi anni nel Toro, legate al cambio di piede forte con cui colpire il pallone, suggeritogli da Oberdan Ussello, leggendario responsabile delle giovanili granate. Pulici un campione, che dopo il ritiro si è allontanato, senza rimpianti dal mondo del calcio che non riconosceva più, perché privo di quella umanità, umiltà e voglia di sacrificarsi e dare tutto in campo, provate quando giocava nel Toro. Valori veri che lo avevano reso un beniamino della tifoseria granata e che adesso non rivede più nel calcio di alto livello, tenendosi occupato, nel piccolo paese dove vive, in riva all’Adda, ad insegnare gratuitamente calcio ai bambini. Ricordando loro, prima di tutto, che il calcio è solo un gioco e tale deve rimanere. Pulici sta bene così, respirando aria pura, la stessa che respirava da ragazzino al Filadelfia, lontano da una serie A, dove tutto è diventato business, anche se chi ci gioca adesso, spesso commette errori tecnici, per lui imperdonabili. Il Podcast è disponibile gratuitamente su Spotify sul canale Calcio Nostalgia, una collana di racconti audio dedicati alle bandiere delle squadre di calcio anni ’70,’80 e ’90, che contengono estratti di radio/telecronache dell’epoca e di interviste ai protagonisti delle storie. Attualmente sono disponibili anche gli episodi dedicati a Gigi Cagni, Igor Protti ed ai Gemelli Filippini, bandiere rispettivamente di Sambenedettese, Livorno e Brescia.

Partendo dal podcast sono stati pubblicati degli articoli dal magazine online “Il Catenaccio”:

https://il-catenaccio.it/amarcord/igor-protti-lo-zar-romantico-livorno.html

https://il-catenaccio.it/amarcord/quando-il-calcio-aveva-un-anima-gigi-cagni-e-l-epopeadella-sambenedettese.html

Francesco Ruggieri per Calcio Nostalgia

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IL TORINESE