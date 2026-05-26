Maratona Fruttero

Carlo Fruttero ha attraversato il Novecento leggendo tutto, senza gerarchie: romanzi e fantascienza, cronaca nera e teatro, drammi e fumetti, grandi classici, articoli di giornale. Venerdì 29 maggio, in occasione del centenario, è in programma una giornata costruita nello stesso modo, tra letture collettive e cinema, parole e immagini, con una maratona pubblica al Circolo dei lettori e delle lettrici e la proiezione serale del film La donna della domenica al Teatro Romano dei Musei Reali di Torino.

Dalle 10 alle 18.30, il Circolo ospita Frullato Fruttero, una staffetta di letture per il finissage della mostra Il Club Fruttero che attraversa testi, generi e stagioni della sua attività di scrittore, traduttore, curatore editoriale e lettore instancabile. Una maratona corale costruita attorno ai molti ruoli di Fruttero, tra romanzi, articoli, appunti, materiali editoriali e pagine meno note della sua produzione. Dalle 10 alle 13 la staffetta sarà dedicata alle scuole, con il coinvolgimento del Liceo Classico Gioberti e della Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”; dalle 15 alle 18.30 si continua con le letture aperte al pubblico.

La giornata prosegue alle 19.45 al Teatro Romano con La donna della domenica, il film del 1975 diretto da Luigi Comencini, tratto dal celebre romanzo firmato da Carlo Fruttero e Franco Lucentini. La proiezione, realizzata in collaborazione con Aiace Torino e i Musei Reali, riporta sul grande schermo le atmosfere della Torino raccontata da Fruttero & Lucentini, con Marcello Mastroianni nei panni del Commissario Santamaria e la sceneggiatura di Age e Scarpelli.

L’appuntamento prevede anche l’apertura straordinaria di alcuni percorsi del Museo di Antichità – Archeologia a Torino e Galleria Archeologica dei Musei Reali.

Il Club Fruttero. La mostra, negli spazi del Circolo dei lettori e delle lettrici, sarà visitabile fino al 31 maggio 2026.

Il Club Fruttero è ideato e prodotto da FAAM, con il coinvolgimento diretto delle eredi Carlotta e Federica Fruttero, e sviluppato in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e progetto Urania del Dipartimento di Comunicazione, arti e media Giampaolo Fabris Università IULM. Partner: Tratto PEN. Media Partner: La Stampa.