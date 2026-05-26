Maratona Fruttero

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In scena al Teatro Regio di Torino il nuovo allestimento del capolavoro di Giacomo Puccini, “Tosca”,
Al Colosseo, giovedì 28 maggio Giovedì 28 maggio, alle 20,30, serata di musical, danza e teatro,
Esiste una leggenda su Avigliana legata a un fatto realmente accaduto. Nel mese di dicembre del 1368 il giovane Filippo II
Formati alla scuola di Giuseppe Levi, hanno cambiato la storia della medicina mondiale. Torino custodisce un
28 maggio – 26 novembre 2026 Cantieri aperti, nuove scoperte e tecnologie digitali: otto