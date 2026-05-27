Che meraviglioso “macello”… in quel di Macello!

Da Cavallermaggiore (Cuneo) alla pinerolese Macello è in arrivo il meglio del Circo Contemporaneo con “Istantanea Festival 2026”

Dal 27 maggio al 7 giugno

Macello (Torino)

Riecco “Istantanea”, il Festival di “circo contemporaneo” che torna a farsi, è il suo primo obiettivo, “comunità”. Organizzato, come sempre, da “Cordata F.O.R.” (importante network di Compagnie, nata dall’unione tra “Fabbrica C” e “OnArts”, con la ben chiara intenzione di far riconoscere e valorizzare l’arte circense moderna in Italia ed all’estero), novità di quest’anno è il cambiamento di sede. Dopo cinque edizioni tenutesi a Cavallermaggiore, nel Cuneese, “Istantanea” ha scelto, infatti, quest’anno, il territorio di Macello, nel Pinerolese, come sua nuova casa. In collaborazione con la Scuola di “Circo Pirilampo” (dallo spagnolo “pirilampos” o “lucciole”, impegnata quindi a “portare luce , magia e stupore”), la rassegna trasformerà questo comune in un “palcoscenico a cielo aperto”, offrendo un programma diffuso che intreccia “‘performance’ internazionali, formazione e momenti di incontro conviviale”. Il Festival ha il sostegno di “Ministero della Cultura”, “Regione Piemonte”, “Fondazione Cassa di Risparmio di Torino”, e il patrocinio del “Comune di Macello”.

Sottolinea Giuseppina Francia di “Cordata F.O.R.”: “Siamo felici di accogliere questa nuova avventura portando il nostro Festival in uno spazio nuovo. Un contesto accogliente e adatto non solo alla programmazione degli spettacoli, ma anche alla costruzione di momenti informali, conviviali e partecipativi che sono parte dell’anima del nostro Festival”. Uno spazio, soprattutto, immerso nel verde, ideale ad ospitare l’“Arena Antilia” (struttura itinerante allestita nei siti di “Circo Pirilampo”, in Regione Faule 7, a Macello) pensata per accogliere le “grandi produzioni”, mentre il giardino di “Pirilampo” diventerà un’ “area relax” aperta a tutti, con proposte gastronomiche “vegane” a cura della cuoca itinerante Valeria Persico, musica, dj set e laboratori gratuiti.

“Ospitare ‘Istantanea’ – sottolinea soddisfatto il sindaco di Macello, Enrico Scalerandi – rappresenta un’importante opportunità di crescita per Macello. Il circo contemporaneo è un linguaggio capace di unire generazioni diverse, rendendo il nostro comune un luogo vivo, inclusivo e aperto alle nuove espressioni artistiche”. Quanto mai vario e articolato, il programma. Che spazierà dalle Scuole all’“Arena”, proprio per coinvolgere fasce di pubblico diverse e “costruire un dialogo duraturo con la comunità”. A dare il via, le anteprime di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, dedicate alle nuove generazioni: le matinée di “Yes Land”, lo spettacolo di Giulio Lanzafame, “viaggiatore eterno capace di trasformare il caos in poesia”, che porteranno la magia del circo contemporaneo direttamente negli “Istituti Scolastici” di Pinerolo e Luserna. Ai bambini verrà anche consegnato il “Buono Scuola”, un invito concreto a tornare al “Festival” come “ospiti omaggio”, trasformando così l’esperienza scolastica in un ponte verso l’evento principale. Il cuore pulsante della manifestazione esploderà, infatti, nel weekend da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Tre giorni di programmazione intensiva dove l’ “Arena Antilia” diventerà il centro di un multiforme universo di linguaggi artistici. Si passerà dalla “poesia sospesa” di Simona Mezzapesa, che in “Cuore Matto” vola ad esplorare le acrobazie dell’anima, alla “giocoleria esuberante e imprevedibile” di “ChienBarbu Mal Rasé” con “Il Circo Palacinca”. Il clown Giulio Lanzafame tornerà in scena con il caotico “Tra le scatole”, mentre la chiusura sarà affidata alla “sperimentazione sonora” di “What to do now?”, un’opera dove musica e circo si fondono in una conversazione scenica sospesa tra sogno e realtà.

Programma sicuramente all’altezza di ogni più pretenziosa attesa da parte dei tanti appassionati all’“arte circense” contemporanea. E non finisce qui. Perché “Istantanea” non sarà solo “performance”: in programma infatti ci saranno anche eventi di cinema, musica e formazione.

Sabato 6 giugno, alle 21, lo “sguardo si farà documentaristico” con la proiezione di “Sospesi – Un viaggio nel cuore del circo contemporaneo italiano”. La visione sarà arricchita da un talk con il regista e direttore artistico Francesco Sgrò, offrendo al pubblico una chiave di lettura privilegiata sul dietro le quinte di questo mondo. Infine, l’attenzione ai più piccoli resterà centrale grazie alla “Festa Bambin3” e ai “laboratori gratuiti” curati dalla “Scuola di Circo Pirilampo”, dove “il gioco diventa il primo passo verso l’apprendimento della cultura circense”.

Per ulteriori info, programma e prenotazioni: https://cordatafor.com/istantanea-2/

m.

Nelle foto: Giulio Lanzafame “Yes Land”; Simona Mezzapesa “Cuore Matto”; Circo Palacinca “ChienBarbu Mal Rasé”; “What to do now?” (Ph. Manuela Giusto)

IL TORINESE