Regie Armonie lungo la via Francigena a Chiusa di San Michele

La stagione Regie Armonie lungo la via Francigena proseguirà il 6 giugno, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo di via alla Sacra di San Michele 2. L’iniziativa si avvale della partecipazione della Parrocchia di San Michele, della Corale Aurelio Sestero, del patrocinio e del sostegno del Comune di Chiusa San Michele. Il progetto è curato dall’Associazione Itinerari in Musica, in collaborazione con i Comuni di volta in volta interessati, e si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, del patrocinio dell’Unione Montana Valle di Susa, del patrocinio e del contributo dell’Amministrazione Comunale di Avigliana, Buttigliera Alta, Sant’Ambrogio, Chiusa di San Michele, Villardora e Susa. Partner dell’iniziativa sarà inoltre l’Associazione culturale Organaglia, e media partner la web TV Solo Classica Channel. Il progetto è in collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano e i Rotary Club “Rivoli” e “Susa e Valle di Susa”.

Chiusa di San Michele, da sempre, viene associata alle fortificazioni che servivano a difendere il Regno Lombardo dal Regno dei Franchi. Sabato 6 giugno il concerto dell’organista Milena Mansanti sarà introdotto dalla Corale Aurelio Sestero, diretta dal maestro Antonio Cuatto. Nel corso del concerto verranno eseguiti brani di Bach, Boelmann, l’Intermezzo dalla “Cavalleria rusticana” di Mascagni, il “Bolero” del concerto op.106 di Lefebure Wely e, di Fumagalli, i due versetti per il “Gloria” dell’opera La Traviata, e la “Marcia solenne” dall’Aida.

I concerti sono a ingresso gratuito.

Info: soloclassica@gmail.com

Mara Martellotta

IL TORINESE