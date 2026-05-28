I risultati degli azzurri nella Coppa del Mondo Boulder a Berna

FINALE SFIORATA PER MORONI, SEMIFINALE DI ALTO LIVELLO PER BOLDRINI

Si aggiunge un altro tassello all’esperienza internazionale del nostro Italian Team. Nella seconda prova di Coppa del Mondo Boulder i nostri 7 alfieri hanno affrontato una qualifica composta di tracciati impegnativi, cercando di dare il meglio ad ogni blocco. Ottima prova per Camilla Moroni, che ha conquistato un posto in semifinale con la consueta grinta e con l’abilità tecnica che la supporta, piazzandosi in 11° posizione, con 5 top, di cui 2 flash (124,5 punti). Buona prova per le altre azzurre, che però non sono riuscite a rientrare nelle top 24: Francesca Matuella ha chiuso in 31° posizione, Leonie Hofer in 51°, Giorgia Tesio in 53° e Irina Daziano in 55°. In semifinale Camilla ha lottato come una leonessa, e dopo aver raggiunto 2 zone nei primi due blocchi ha conquistato caparbiamente il 4° blocco, scalando numerose posizioni in classifica. Purtroppo però le è sfuggito di pochissimo il pass per la finale, chiudendo in 10° posizione. Al comando della top 8 si è posta la statunitense Sanders, unica con 4 top, seguita dalla compagna di squadra Raboutou e dalla giapponese Nakamura. In finale ha avuto la meglio l’australiana Mackenzie, che ha scalato posizioni dal bronzo di Keqiao fino all’oro svizzero, suo primo titolo in Coppa del Mondo. Argento per la britannica McNeice e bronzo per la statunitense Sanders, protagonista di una strepitosa semifinale. Nella qualifica maschile grandissima prova anche per l’azzurro Luca Boldrini, che è riuscito, con tenacia e concentrazione, a conquistare il pass per la semifinale, grazie a 2 top e 2 zone. Dopo l’esordio a Keqiao, che lo ha visto sfiorare la top 24 dei semifinalisti, stavolta è riuscito nell’impresa piazzandosi al 21° posto. Si è posizionato al comando del gruppo il francese Schalck, seguito dai nipponici Kawamata e Amagasa. L’altro azzurro Niccolò Antony Salvatore purtroppo non ha trovato la chiave risolutiva per gli ultimi due problemi e ha terminato la sua qualifica al 45° posto. In semifinale la tracciatura ha imposto blocchi super impegnativi. Boldrini li ha affrontati col massimo impegno e concentrazione, non lasciando nessun problema intentato e raggiungendo la zona in tutti e 4 i boulder. Il punteggio finale lo ha posizionato al 19° posto in classifica. Si è piazzato al comando della top 8 il campione nipponico Anraku, seguito dal compagno di squadra Amagasa e dal belga Van Duysen. Dopo la vittoria di Keqiao Anraku ha ribadito la sua supremazia anche sulle pareti elvetiche, unico a chiudere tutti e 4 i blocchi di finale. Argento per il francese Schalck e bronzo per il belga Hannes van Duysen. PROSSIMI APPUNTAMENTI DI COPPA DEL MONDO: 28-31 maggio Madrid World Cup Boulder e Speed 3-7 giugno Praga World Cup Boulder e Lead 17-21 giugno Innsbruck World Cup Boulder e Lead 3-5 luglio Cracovia World Cup Speed 10-12 luglio Chamonix World Cup Speed e Lead 4-5 settembre Koper World Cup Lead 11-13 settembre Guiyang World Cup Speed 18-20 settembre Chongqing World Cup Speed 16-18 ottobre Salt Lake City World Cup Boulder 23-25 ottobre Santiago World Cup Speed e Lead Per consultare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1478/

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