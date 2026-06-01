Finali Nazionali CSI: ValleBelbo Sport in partenza per Lignano Sabbiadoro

Una numerosa delegazione della ValleBelbo Sport parteciperà al Campionato Nazionale di Nuoto CSI che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 3 al 7 giugno. Dopo il proficuo e costruttivo percorso compiuto nelle sei tappe del Trofeo Davide Filippini, il circuito regionale piemontese, l’appuntamento friulano in cui si raduneranno le società di tutta Italia rappresenta un importante momento di chiusura della stagione del CSI e dunque di bilancio di una stagione che ha evidenziato marcati progressi da parte di tutti i gruppi di lavoro del team arancio-nero. Oltre alla grande importanza che la ValleBelbo Sport dà alle staffette, gare utili per acquisire esperienza e per cementare lo spirito di squadra, per la prima volta alla fase nazionale parteciperanno anche gli Esordienti B. Saranno 35 i nuotatori di tutte le categorie che saliranno sui blocchi della piscina del Villaggio Bella Italia per affrontare quattro giorni di gare. A Lignano Sabbiadoro ci saranno Matilde Angelini, Daniel Argieri, Gaia Arpellino, Maddalena Bertelli, Tommaso Bertelli, Manuele Bonfante, Tommaso Casasola, Leonardo Di Pietro, Elisa Ferrari, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Edera Gavrilov, Matilde Ghione, Gioele Grasso, Bianca Ippolito, Greta La Stella, Melissa La Stella, Edoardo Leva, Luca Lovisolo, Alessandro Mairano, Carlotta Maisano, Anna Marchelli, Camilla Palumbo, Chiara Papillo, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Alice Manhua Rizzo, Irene Roccazzella, Noemi Russo, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Mattia Tammaro, Aurora Tudisco, Diletta Tudisco e Adele Vola. Lo scorso anno, la ValleBelbo Sport conquistò 15 titoli italiani, 7 argenti, 5 bronzi per un totale di 27 medaglie conquistate hanno portato la ValleBelbo Sport al nono posto nella classifica per società dei Campionati Nazionali di Nuoto CSI.

IL TORINESE