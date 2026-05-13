Scontro tra auto e moto sulla 460: centauro finisce in ospedale

Un centauro è finito in ospedale dopo lo scontro tra la sua moto Honda CBR e una Volkswagen Polo, avvenuto intorno alle 13:30 di oggi sulla statale 460 a Feletto. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 e i carabinieri di Rivarolo Canavese.

In esito allo scontro, il conducente della moto è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Cuorgné per accertamenti: fortunatamente, le ferite sono lievi.

Sono in corso le indagini sulla dinamica da parte dei carabinieri.

VI.G

IL TORINESE