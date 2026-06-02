Ustionato nel corso di grigliata per cause in corso di accertamento. Così un uomo è rimasto ferito in modo serio a Piobesi. A soccorrerlo il personale del 118 di Azienda Zero e l’elisoccorso. Le ustioni riportate sono sul 30% del corpo. È’ stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ustioni durante la grigliata: uomo in codice rosso al CTO
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