Ustioni durante la grigliata: uomo in codice rosso al CTO

Ustionato nel corso di grigliata per cause in corso di accertamento. Così un uomo è rimasto ferito in modo serio a Piobesi. A soccorrerlo il personale del 118 di Azienda Zero e l’elisoccorso. Le ustioni riportate sono sul 30% del corpo. È’ stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino.

IL TORINESE