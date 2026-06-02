Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel controviale di via Nizza, angolo piazza Carducci al civico 175, all’altezza della pasticceria Piana, per la segnalazione di un cavo elettrico che si era staccato e pendeva sulla strada. Il problema è stato risolto grazie all’intervento dell’autoscala che vedete in fotografia.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Cavo elettrico staccato in via Nizza. Intervento dei vigili del fuoco
Recenti:
Lucento, Barriera, Aurora, poi San Donato, San Salvario e Madonna di Campagna: negli ultimi giorni la
Modifiche alla circolazione ferroviaria da sabato 6 a domenica 14 giugno per lavori programmati tra le stazioni di
Coordinato dal Politecnico di Torino, il progetto MORPHEUS coinvolge 14 partner europei e consolida un
Il corpo è stato trovato dopo alcune ore di ricerche. È morto il ragazzo di 17
Per questo episodio è scattato il codice rosso, anche se la persona ferita è un uomo.