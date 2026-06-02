Cavo elettrico staccato in via Nizza. Intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel controviale di via Nizza, angolo piazza Carducci al civico 175, all’altezza della pasticceria Piana, per la segnalazione di un cavo elettrico che si era staccato e pendeva sulla strada. Il problema è stato risolto grazie all’intervento dell’autoscala che vedete in fotografia.

IL TORINESE