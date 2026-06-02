Moncalieri, celebrazione della comunità ortodossa romena

Il rito di consacrazione è stato celebrato da Sua Eminenza il Metropolita Iosif, Arcivescovo Ortodosso Romeno dell’Europa Occidentale e Metropolita Ortodosso Romeno dell’Europa Occidentale e Meridionale; Sua Eminenza Nicolae, Arcivescovo Ortodosso Romeno degli Stati Uniti d’America e Metropolita Ortodosso Romeno delle Due Americhe; Sua Eminenza Atanasie, Arcivescovo Ortodosso Romeno della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; Sua Eccellenza Siluan il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia e Sua Eccellenza Timotei il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena di Spagna e Portogallo, circondati da un numeroso clero.

In questa solenne occasione, il parroco ha ricevuto da Sua Eminenza il Metropolita Iosif l’Ordine della “Croce Metropolitana”, quale segno di riconoscenza per il suo impegno pastorale, per gli sforzi profusi nella costruzione della chiesa e per l’organizzazione della comunità parrocchiale di Moncalieri.

Anche la signora Maria Cristina Floricu, consorte del parroco, ha ricevuto l’Ordine di Santa Genoveffa.

Sua Eccellenza il Vescovo Siluan ha inoltre conferito diversi Attestati di Benemerenza al Consiglio e al Comitato Parrocchiale, al rappresentante dell’impresa costruttrice, ai membri della squadra incaricata degli affreschi e a tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione e all’abbellimento della chiesa.

All’evento hanno partecipato rappresentanti dello Stato romeno e della Repubblica Italiana, diplomatici e numerosi fedeli provenienti dalle parrocchie ortodosse romene della zona.

La Parrocchia “I Santi 40 Martiri di Sebaste” di Moncalieri è stata fondata nel 2012 da Sua Eccellenza Siluan il Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. Dopo l’acquisizione del terreno nel 2014, il 22 febbraio dello stesso anno è stata celebrata la posa della prima pietra del nuovo luogo di culto; la nuova chiesa, realizzata in stile tradizionale “maramureșano”, insieme al complesso parrocchiale, è stata inaugurata il 22 novembre 2014. L’indirizzo della chiesa è: Via Papa Giovanni XXIII, Moncalieri.

Dipartimento per la Comunicazione e l’Immagine della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia (DORI).

www.diocesiortodossa.it Foto Mihai Bursuc