“Festival del Verde” Si prosegue con il Salone del Libro OFF

Grande partecipazione nella prima settimana del “Festival” che ora prosegue con “Pagine Verdi”

Fino al 17 maggio

Si è conclusa con numeri decisamente positivi e grande successo la prima settimana del “Festival del Verde” (4 – 24 maggio), interamente dedicata a bambine, bambini e famiglie con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla natura e al verde urbano. Realizzata in collaborazione con l’“Assessorato alle Politiche Educative” della Città di Torino e con il sostegno del “Consiglio Regionale del Piemonte”, la rassegna “Festival del Verde EDU” ha proposto laboratori, attività divulgative e appuntamenti diffusi tra musei, orti e giardini scolastici di Torino e dell’area metropolitana, ma anche negli spazi di Associazioni e Cooperative aderenti al Festival.

Tra gli appuntamenti più partecipati della settimana, le passeggiate esplorative di “Barriera Multispecie” (martedì 5 e venerdì 8 maggio), tenute al “FIATCafé500 – Pinacoteca Agnelli” (con gli elaborati creativi realizzati dalle studentesse e dagli studenti del Triennio di Illustrazione dello “IED Torino”) e la grande Festa gratuita (sabato 9 maggio) al “Museo Lavazza”, aperta a famiglie, educatrici, educatori e insegnanti, organizzata con il sostegno della “Fondazione Lavazza” e in collaborazione con il “Centro di documentazione e biblioteca pedagogica” della Città di Torino nel corso della quale si sono susseguiti numerosi “laboratori”, “attività esperienziali” e “momenti di scoperta” dedicati al verde urbano e al rapporto con la natura, ospitati nella “Piazza Verde” di “Nuvola Lavazza”, che hanno coinvolto circa 800 partecipanti tra bambini, ragazzi e adulti.

Entrato poi nel vivo sabato 9 e domenica 10 maggio, con il weekend di “Verde Svelato”, il “Festival” ha aperto al pubblico oltre 40 tra giardini, cortili, orti urbani e spazi verdi esclusivi di Torino e dintorni grazie a visite guidate e aperture straordinarie, con quasi duemila kit acquistati per partecipare all’iniziativa, che proseguirà sabato 16 e domenica 17 maggio a Cuneo, con l’apertura di ville storiche oltre a parchi e numerose altre “location”.

E ora? Perché non approfittare, pur anche, delle magnifiche occasioni che possono venire dalla coincidenza temporale con il “Salone Internazionale del Libro di Torino”?

Il Programma della seconda settimana del “Festival del Verde” (lunedì 11 e domenica 17 maggio) non poteva infatti non strizzare l’occhio alle intense Giornate dedicate al torinese “Salone del Libro”. Così, per questi sette giorni il “Festival” andrà a proporsi sotto il titolo di “Pagine Verdi” nei numerosi spazi dedicati al “Salone OFF”. Con appuntamenti che si svolgeranno nelle Librerie cittadine che collaborano con il “Festival”, oltre a Biblioteche Civiche, Case editrici e Associazioni Culturali che proporranno una selezione di libri dedicati “al verde” e “al paesaggio”. Da segnalare, in particolare, l’incontro di giovedì 14 maggio (ore 17) alla “Biblioteca Civica Centrale” (Via della Cittadella, 5), dal titolo “Giardini da leggere”, con Cecilia Cognigni, dirigente delle “Biblioteche Civiche Torinesi”, Laura Menegatti, docente del “Liceo Scientifico Galileo Ferraris” e condotto da Enrico Finocchiaro, operatore volontario di “Servizio Civile”.

E, ancora, da non perdere, mercoledì 13 maggio, alla “Libreria Borgopò” (via Luigi Ornato, 10), l’incontro con Silvia Fogliato che presenterà “Mercanti di piante. Invenzioni e mode nella rivoluzione dei vivai” (Viella Editrice, 2026), dedicato alla storia dei vivai e alla diffusione delle specie esotiche tra Seicento e Novecento.

Sabato 16 maggio, all’“Orto Botanico dell’Università di Torino” (viale Pier Andrea Mattioli, 25), Francesco Broccolo guiderà una visita “tra botanica e ironia” ispirata al suo “Piccolo erbario delle piante stronze” (Rizzoli, 2025), mentre domenica 17 maggio, all’interno di “Spazio 22_4” (via Caraglio, 10), Marco Ferrari presenterà il libro “Le piante non sono animali verdi” (Bollati Boringhieri, 2026).

Martedì 19 maggio, infine, si torna all’“Orto Botanico dell’Università di Torino” con Paola Bonfante per la presentazione di “Piante, noi e loro. Biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale” (Il Mulino, 2026), in un incontro dedicato al legame tra “esseri umani” e “mondo vegetale”. Bella sfida!

Da lunedì scorso 11 maggio a sabato 16 maggio “Pagine Verdi” farà inoltre tappa a Chieri, con una selezione di libri dedicati al paesaggio e alla natura ospitata presso la “Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone”, in via Vittorio Emanuele II, 1.

Tutta la programmazione del “Festival del Verde” è consultabile sul sito: www.festivalverde.it

G.m.

Nelle foto: “Verde Svelato” a Villa Fubini (Ph. Antonio Pio Roseti); Visita all’“Erbario” dell’“Università di Torino” (Ph. Antonio Pio Roseti); Laboratori per bambini “Museo Lavazza” (Ph. Andrea Terlizzi).

IL TORINESE