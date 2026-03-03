Memorandum triennale tra Unione Industriali e AI4I

Dare un impulso immediato e concreto all’adozione dell’intelligenza artificiale nel tessuto industriale piemontese, con particolare attenzione alle PMI e con un approccio orientato al mercato. È questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding triennale siglato tra Unioni Industriali Torino e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) , istituito nel 2021 per incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l’innovazione del Paese, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni industriali.

“L’intelligenza artificiale nelle filiere industriali non è più futuro, è presente che richiede decisioni – afferma il presidente dell’Unione Industriali Marco Gay – Con questo accordo vogliamo concretamente promuovere e consolidare la trasformazione digitale e la costruzione di un ecosistema efficace. L’obiettivo per noi è chiaro, creare percorsi scalabili a beneficio delle aziende del territorio, aggregare domanda e formazione pratica in ambienti dimostrativi, così da rendere l’innovazione concreta e applicabile.

Una filiera è competitiva solo se i suoi anelli evolvono insieme. L’AI può ridurre le distanze, non ampliarle”.

“Con questo memorandum rafforziamo un passaggio essenziale, portare l’intelligenza artificiale dentro i processi produttivi reali e accompagnare le imprese lungo percorsi concreti di adozione e trasformazione – spiega Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale – La collaborazione con Unione Industriali Torino permette di connettere in modo stabile la domanda industriale con le competenze scientifiche e tecnologiche disponibili sul territorio. L’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) nasce per rendere accessibili alle imprese la ricerca applicata, le capacità ingegneristiche , le infrastrutture di calcolo e i servizi di trasferimento tecnologico.

Ricerca, ingegneria, sviluppo industriale, gestione dei processi: quando queste dimensioni operano insieme l’intelligenza artificiale entra nella produzione e diventa una leva concreta di competività e crescita per il sistema industriale”

Un ruolo centrale nel memorandum sarà svolto dalla piattaforma di AI4I denominata SUK ( System User Knowledge) che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende che offrono e aziende che cercano soluzioni di intelligenza artificiale anche attraverso percorsi di accompagnamento mirato. Sarà inoltre possibile sviluppare i progetti pilota industriali, cosiccome partecipare a progetti di filiera, usufruendo dei laboratori di ricerca e sviluppo AI4I R&D Center con funzioni di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, nonché delle facilità HPC di ultima generazione AI4I Foundry.

Oggi per le Pmi è fondamentale accelerare l’adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale, partendo dai fabbisogni reali e individuando percorsi adatti alla propria tipologia di impresa e di business. Per questo va aumentata là conoscenza della best practice e dei percorsi di accompagnamento, anche per individuare le opportunità offerte da tanti strumenti di finanza agevolata. Dal lato delle grandi aziende, invece, è urgente che aumenti la condivisione dei percorsi avviati e la sperimentazione su progetti di innovazione che siano capaci di integrare l’AI per sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni di processo.

Per rispondere a queste esigenze, il Memorandum punta a favorire la conoscenza delle infrastrutture e dei servizi di AI4I presso il tessuto industriale piemontese attraverso eventi, iniziativa territoriale e settoriali.

Mara Martellotta

