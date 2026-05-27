Scontro tra moto da cross e auto: centauro è grave

Incidente questa mattina tra una moto da cross e un’auto: il centauro ha avuto un arresto cardiaco ed è in condizioni critiche. È accaduto in zona Crocetta, all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e via Carle, quando una Fiat Panda grigia e una moto Fantic si sono scontrate, portando il motociclista in arresto cardiaco; la conducente dell’auto è rimasta in stato di shock.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi del 118 Azienda Zero con un’ambulanza, intervenuti per prestare cure immediate al centauro, un ragazzo di circa 30 anni. In arresto cardiaco, è stato sottoposto a manovre di rianimazione con massaggio cardiaco. Le sue condizioni sono state giudicate gravi ed è stato trasferito al Cto. Soccorsa anche la conducente, trasportata al Mauriziano Umberto I.

Secondo le prime ricostruzioni sui rilievi della polizia locale, la causa potrebbe essere una mancata precedenza. Dalle testimonianze, la Panda procedeva su via Carle imboccando corso Ferraris – dove c’era obbligo di precedenza – in direzione corso Re Umberto, quando è avvenuto lo scontro con la moto che percorreva corso Ferraris verso corso Einaudi. Sempre dalle prime indicazioni, la moto sembrava viaggiare a velocità sostenuta. Le indagini sono in corso.

VI.G

IL TORINESE