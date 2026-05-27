Nuova rotta da Torino: Vueling annuncia il collegamento per Bilbao

Aumenta le frequenze dei voli per Barcellona, per la stagione invernale 2026

La compagnia aerea collegherà Torino a Bilbao e offrirà più frequenze settimanali per i voli per Barcellona, nel corso del prossimo inverno

Caselle Torinese, 27 maggio 2026 – Vueling, parte del gruppo IAG, annuncia per la stagione invernale 2026 il nuovo collegamento da Torino a Bilbao. Da oggi, mercoledì 27 maggio, sono in vendita i biglietti sul sito web della compagnia. Nello specifico, la tratta Torino-Bilbao sarà disponibile dal 25 ottobre con due collegamenti settimanali.

Oltre al nuovo collegamento con Bilbao, Vueling potenzierà anche i voli su Barcellona, aggiungendo 6 frequenze e arrivando così a un’offerta di 11 voli a settimana sulla città spagnola.

Volo Giorno della settimana Orario di partenza Bilbao – Torino Giovedì 14.25 Domenica 11.15 Torino – Bilbao Giovedì 16.55 Domenica 13.45

Alla scoperta di Bilbao

Grazie alla compagnia aerea di Barcellona, quindi, tra qualche mese si potrà partire per andare alla scoperta della destinazione basca. Capace di intrecciare armoniosamente tradizione e contemporaneità, Bilbao svela un volto vivace e autentico tra le atmosfere raccolte del centro storico delle Siete Calles, con i suoi vicoli animati e le storiche taverne dove concedersi una sosta davanti ai celebri pintxos — creativi bocconcini della tradizione basca — e le linee avveniristiche dell’iconico Museo Guggenheim, simbolo della rinascita culturale cittadina. E quando l’aria si fa più frizzante, la città invita comunque a vivere il suo lato outdoor: lungo il fiume Nervión è possibile partire per escursioni in barca o attività sull’acqua, come kayak e bici d’acqua, mentre il verde del Parque Doña Casilda offre una parentesi di quiete nel cuore urbano, ideale per una passeggiata tra i colori più tenui della stagione.

“Con il nuovo collegamento su Bilbao, che rappresenta una novità assoluta per Torino Airport, e con il deciso potenziamento dei voli per Barcellona, si amplia in modo significativo l’offerta di collegamenti tra Torino e la Spagna – ha commentato Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport -. Si tratta di un arricchimento importante del network dello scalo, che da un lato introduce una destinazione inedita e di grande attrattività, dall’altro rafforza l’accessibilità verso Barcellona, permettendo ai passeggeri non solo di raggiungere direttamente una delle mete più dinamiche d’Europa, ma anche di proseguire agevolmente verso numerose altre destinazioni del network Vueling. Un’evoluzione che genera nuove opportunità per il territorio e risponde in modo concreto alla domanda di mobilità internazionale.”

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