Approvato il bilancio CAAT, nuovo CdA e Collegio Sindacale 

È stato approvato dall’Assemblea dei Soci del CAAT – Centro Agro-Alimentare Torino S.c.pA., riunitasi in data 20 maggio scorso, il bilancio d’esercizio 2025, confermando il consolidamento e lo sviluppo della società, punto di riferimento strategico per la filiera agroalimentare sul territorio torinese e piemontese. L’approvazione del bilancio rappresenta un risultato che conferma la solidità gestionale del Centro e la capacità di proseguire nel percorso di crescita, innovazione e valorizzazione del comparto agroalimentare, in un contesto economico che continua a richiedere attenzione, efficienza e capacità di adattamento. A margine dell’Assemblea, il presidente del CAAT, Fabrizio Galliati, ha dichiarato: “Un ringraziamento ai soci per la fiducia nuovamente accordata al Consiglio d’Amministrazione. A nome di tutto il CdA, desidero esprimere un sincero ringraziamento ai consiglieri uscenti Ornella Cravero e Stefano Cavaglià, che hanno raggiunto il limite dei due mandati, per l’impegno e il contributo offerto in questo biennio. Allo stesso tempo rivolgo il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio, con i quali proseguiremo i lavori di servizio del Centro e dei suoi obiettivi di crescita”.

Il Consiglio d’Amministrazione della società, che rimarrà in carica per il triennio 2026-2028, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, risulta così composto: Presidente del Consiglio d’Amministrazione Fabrizio Galliati: consiglieri sono Alessandro Maria Umberto Altamura, Alessandro Piga, Myriam Michela Alù e Renata Fiorina. È stato inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, anch’esso in carica per il triennio 2026-2028, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Il presidente del Collegio Sindacale è Pier Luigi Passoni, sindaci effettivi Roberto Bianco e Anna Merlo, sindaci supplenti Stefano Rigon e Margherita Spaini.

Il CAAT proseguirà il proprio percorso di sviluppo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del centro quale hub logistico e commerciale strategico per il settore agroalimentare, puntando su sostenibilità, innovazione e qualità dei servizi in favore del territorio.

M.M.

IL TORINESE