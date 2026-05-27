Al Centro Pannunzio dibattito sulla microcriminalità urbana

Dopo l’aggressione alla professoressa De Blasio, mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 18 un incontro pubblico sul tema “La microcriminalità: come prevenirla e come combatterla”

Mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 18, nella sede del Centro Pannunzio di Torino, in via Maria Vittoria 35H, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema “La microcriminalità: come prevenirla e come combatterla”, promosso dal Centro Pannunzio come momento di riflessione civile aperto alla cittadinanza. L’incontro sostituisce quello precedentemente previsto in calendario il 3 giugno in cui la professoressa Gabriella de Blasio avrebbe dovuto parlare di Giulio Cesare.

L’iniziativa nasce infatti proprio a seguito del grave episodio che ha coinvolto la professoressa De Blasio, aggredita in piazza Statuto da due giovani che, nel tentativo di derubarla di una collana, l’hanno fatta cadere provocandole la frattura del femore. Un fatto che ha suscitato forte preoccupazione e che diventa occasione per interrogarsi sul tema della sicurezza urbana, della prevenzione e della tutela della libera circolazione delle persone.

Il dibattito intende affrontare il fenomeno della microcriminalità non come semplice fatto di cronaca, ma come questione civile che riguarda la qualità della vita nelle città, il senso di sicurezza dei cittadini e la capacità delle istituzioni di prevenire episodi di violenza, degrado e intimidazione negli spazi pubblici.

A coordinare l’incontro sarà l’avvocata Giovanna Pacchiana Parravicini. Al termine del dibattito verrà stilato un documento da inviare alle Autorità competenti, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni, proposte e istanze emerse durante l’incontro.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre inaugurata, nella sede del Centro, la fotografia d’onore dedicata a Gianna Bussi Passaggio, consocia benemerita e già vicepresidente del Centro Pannunzio.

L’incontro si inserisce nel calendario delle attività del Centro Pannunzio, associazione culturale laica, indipendente e apartitica fondata a Torino nel 1968 da Arrigo Olivetti, Mario Soldati, Pier Franco Quaglieni e altri studiosi, da oltre cinquant’anni impegnata nella promozione del dibattito culturale e civile. Insignito nel 1979 della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura, della Scuola e dell’Arte, il Centro rappresenta un luogo di confronto libero e pluralista, aperto ai temi del presente e alla riflessione sulla società contemporanea.

Centro Pannunzio – Via Maria Vittoria 35H – 10123 Torino

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