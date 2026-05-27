Finestrini infranti, danneggiate almeno otto auto parcheggiate: un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Moncalieri, un cittadino nigeriano di 26 anni per danneggiamento aggravato di numerosi veicoli in sosta, denunciandolo anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio, una Volante dell’UPGSP in transito all’incrocio tra Piazza Bengasi e Via Corrado Corradino, ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti in zona, svegliati dal rumore di vetri infranti e dalle urla di un uomo in strada che stava danneggiando le auto in sosta.

L’uomo, cittadino nigeriano di 26 anni in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato intercettato e fermato dagli agenti mentre si dirigeva verso i Giardini Battistini, a Moncalieri, con delle bottiglie di vetro tra le mani.

Il giovane, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un taglierino con lama di 15 cm, un cacciavite e una lametta.

Il successivo sopralluogo effettuato dalle volanti ha permesso di accertare il danneggiamento di ben 8 autovetture che presentavano parabrezza infranti, cristalli in frantumi e residui di vetro all’interno degli abitacoli, causati dal lancio sistematico di bottiglie prelevate poco prima dai cestini dei rifiuti della zona.

Alla luce dei fatti, il ventiseienne è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G.

IL TORINESE