Furto di collanina con aggressione: un arresto

I carabinieri hanno arrestato un giovane egiziano di 28 anni, senza fissa dimora,  in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina in concorso. Dalle indagini, insieme a un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese in via Cialdini a Torino, colpendolo al volto e portandogli via una collana d’oro.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Famiglie e servizi per l’infanzia: i voucher Vesta 2026

Articolo Successivo

Ad Maiora Art, espongono Valentino e Sandona’

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless