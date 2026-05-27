I carabinieri hanno arrestato un giovane egiziano di 28 anni, senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina in concorso. Dalle indagini, insieme a un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese in via Cialdini a Torino, colpendolo al volto e portandogli via una collana d’oro.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Furto di collanina con aggressione: un arresto
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