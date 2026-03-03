Visite guidate alla Statua di San Carlo dedicate alle scuole

Nel mese di marzo la statua di San Carlo Borromeo, monumento simbolo della città di Arona e punto di riferimento storico e culturale del territorio,  sarà protagonista dell’iniziativa “I venerdì di San Carlo”, un ciclo di visite guidate riservate alle scuole di Arona e dei comuni limitrofi.
L’iniziativa offre agli studenti un’esperienza unica per conoscere da vicino uno dei simboli più rappresentativi di Arona, approfondendone storia,  valore artistico e significato simbolico.
È  richiesto soltanto il costo simbolico di 1 euro cad. per il biglietto di ingresso.
Le visite si svolgeranno tutti i venerdì di marzo dalle ore 10 ed avranno la durata complessiva di un’ora. Il percorso guidato comprenderà la salita al terrazzo panoramico e l’accesso all’interno della statua, secondo le modalità possibili in base all’età e al numero dei partecipanti. Si tratterà  di un’esperienza per conoscere la storia della sua costruzione e ammirare la modalità di realizzazione del colosso, oltre a un panorama unico sul lago Maggiore.

La statua di San Carlo Borromeo, rinomata affettuosamente come San Carlone, è una delle statue visitabili più alte al mondo ed è  stata voluta nel Seicento da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538. Da oltre tre secoli domina il lago Maggiore con i suoi oltre 35 metri di altezza ed è un punto di riferimento identitario e spirituale del territorio.

