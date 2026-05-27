Addio allo storico pasticcere Salvatore Provenzano

Si è spento oggi, all’età di 93 anni, Salvatore Provenzano, storico pasticcere e titolare della Pasticceria Piana di Piazza Carducci.

La sua storia professionale iniziò a Torino, dove approdò giovanissimo lavorando come gelatiere presso la storica Gelateria Pepino, una delle realtà più conosciute della tradizione dolciaria piemontese. Fu proprio lì che Provenzano affinò esperienza, passione e dedizione per il mestiere, qualità che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita.

Successivamente rilevò la storica Pasticceria “Piana “di Piazza Carducci, riuscendo nel corso degli anni a mantenerne alto il nome e la tradizione. Per oltre cinquant’anni è stato il volto della storica attività, diventata un punto di riferimento per il quartiere e per intere generazioni di clienti.

Conosciuto e stimato da tutti, Salvatore Provenzano ha dedicato la propria vita al lavoro con professionalità, sacrificio e amore per il mestiere, accogliendo ogni giorno i clienti con cordialità e gentilezza.

Con la sua scomparsa va via una figura storica del commercio cittadino, legata profondamente alla tradizione dolciaria piemontese e al cuore di Piazza Carducci, dove la sua pasticceria resterà nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

IL TORINESE