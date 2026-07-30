Juventus e Torino, mercato in fermento: i nuovi volti dell’estate!

Il calciomercato continua a regalare novità alle squadre torinesi. La Juventus ha rinforzato l’attacco con il ritorno di Randal Kolo Muani e ha investito sul futuro assicurandosi il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegović, due operazioni che confermano la volontà del club di costruire una rosa competitiva.

Anche il Torino è tra le società più attive. I granata hanno rafforzato la difesa con gli arrivi di Pietro Comuzzo ed Eray Cömert, mentre per la porta è ormai in dirittura d’arrivo Lucas Perri, portiere brasiliano destinato a raccogliere l’eredità tra i pali. A centrocampo è inoltre in chiusura l’operazione per l’olandese Kian Fitz-Jim, giovane dell’Ajax considerato un rinforzo di qualità e prospettiva.

Con il mercato ancora aperto, Juventus e Torino continuano a lavorare per completare le rispettive rose e potrebbero mettere a segno altri colpi nelle prossime settimane.

Enzo Grassano

IL TORINESE