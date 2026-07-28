Nazionale, riparte l’era Mancini: Ranieri sarà il direttore tecnico!

La Nazionale italiana volta pagina e riparte da Roberto Mancini. Nel corso del Consiglio federale, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la scelta dell’ex commissario tecnico, che torna sulla panchina azzurra per guidare il rilancio del calcio italiano dopo le recenti turbolenze federali.

Accanto a Mancini ci sarà Claudio Ranieri, destinato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Una coppia di grande esperienza chiamata a ricostruire il progetto azzurro e a restituire entusiasmo e competitività alla Nazionale Azzurra.

Enzo Grassano

IL TORINESE