La città che cambia: nuove luci per Borgo Vittoria Lavori per 120mila euro

La Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, ha dato il via libera al progetto esecutivo per il rinnovo e il potenziamento dell’illuminazione pubblica a Borgo Vittoria, un intervento da 120mila euro affidato a Iren Smart Solutions e finanziato con fondi straordinari di bilancio.

“Il rinnovo dell’illuminazione si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione che sta cambiando il volto di questa parte della città. A questo si affiancano la realizzazione della seconda parte del progetto di riqualificazione di via Stradella, la sistemazione dell’ex Ettore Valli e l’intervento viabile su piazza Baldissera – commenta l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta – Con il rinnovo e il potenziamento dell’illuminazione pubblica aggiungiamo un ulteriore tassello a questo percorso, migliorando la qualità dell’illuminazione, la vivibilità degli spazi pubblici e ottenendo importanti benefici anche dal punto di vista ambientale”.

Nel tratto di via Chiesa della Salute compreso tra corso Grosseto e via Massari saranno installati sette nuovi lampioni a LED, con i relativi pali e un nuovo quadro di alimentazione elettrica. Nei giardini di via Stradella verranno invece posati 25 nuovi apparecchi LED a basso consumo energetico. Una quota delle risorse, pari a poco più di 3.600 euro, sarà destinata a piccoli interventi urgenti di manutenzione straordinaria.

L’inizio dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.