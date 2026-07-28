Successo per la sfilata che racconta storia, moda e identità della Valle Stura

È quanto accaduto a Demonte lo scorso 26 luglio, dove il suggestivo Parco Borelli ha fatto da cornice all’attesa sfilata di abiti da sposa e d’epoca, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate in Valle Stura.

L’edizione 2026 ha accompagnato il pubblico in un viaggio lungo oltre un secolo di eleganza femminile. Dall’omaggio iniziale ai maestri dell’alta moda italiana, Valentino e Giorgio Armani, fino agli splendidi abiti dell’Ottocento e del Novecento, ogni uscita in passerella ha raccontato una diversa sfumatura dell’universo femminile: la grazia, la forza, l’emancipazione e la capacità della donna di attraversare la storia trasformandosi insieme alla società.

Le coreografie delle modelle e delle giovani ragazze, intervalli danzanti che hanno scandito lo scorrere del tempo, unite alle musiche di ogni epoca, hanno reso il racconto ancora più coinvolgente. Ha concluso la sfilata una carrellata di costumi di varie nazioni, simbolo di pace, inclusione e dialogo tra i popoli.

E come diceva Jimi Hendrix: “Quando il potere dell’amore supererà l’amore del potere si avrà la pace”. Nemmeno la pioggia e un’improvvisa interruzione della corrente hanno fermato la manifestazione. Al contrario, hanno fatto emergere lo spirito più autentico dell’evento: la collaborazione, l’amicizia e l’entusiasmo costruiti nei mesi di preparazione hanno permesso di trasformare ogni imprevisto in un momento di condivisione, premiato dai lunghi applausi del pubblico.

Un ringraziamento speciale al nostro fotografo ufficiale, Nazzareno, e a tutti i volontari, le sarte, le modelle, gli organizzatori e i parrucchieri che da anni si prodigano per la riuscita dell’evento. Per noi è più di una semplice sfilata, è il racconto della nostra Valle attraverso la bellezza; rafforzando il legame tra tradizione, turismo e comunità, trasformando la moda in un linguaggio universale capace di unire generazioni e culture.

IL TORINESE