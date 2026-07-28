Regione, le opposizioni: “Assestamento: miglioramento apparente, emergenza reale”

28 luglio 2026 – “Anche questo bilancio certifica che la Giunta si limita a far galleggiare la Regione, senza affrontare mai i veri problemi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: forte tensione finanziaria, servizi al collasso e risposte zero per le famiglie e le imprese piemontesi. Come forze di opposizione siamo qui a denunciare la distanza tra realtà e propaganda e a proporre soluzioni concrete, chiedendo maggiore equità fiscale a settori che qui contribuiscono meno che in altre regioni (concessioni su cave e acque minerali) e chiedendo maggiori investimenti sui servizi essenziali carenti a partire dai medici di base” dichiara il Segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi. “Questo assestamento mostra un miglioramento solo apparente. I numeri contenuti nella relazione della Corte dei Conti e della Procura regionale parlano chiaro: il Piemonte non è in ripresa, è in difficoltà. Il disavanzo resta pesante, la sanità peggiora, i territori aspettano risorse e la nostra economia cresce meno del resto del Nord e dell’Italia. La Giunta continua a nascondere i problemi invece di risolverli. Cirio prova a spacciare come “alleggerimento” un micro‑sconto Irpef che vale in media 10 euro all’anno e che vedremo forse nel 2028! Ma i piemontesi ricordano bene che l’anno scorso la stessa Giunta ha aumentato l’Irpef in modo molto più pesante: +33 euro per i redditi tra 15 e 28 mila euro, +106 euro per quelli tra 28 e 50 mila, +145 euro per chi attraversa tutti gli scaglioni. Prima si aumenta, poi si restituisce meno di un caffè al mese. Questo non è alleggerimento fiscale: è polvere negli occhi. La verità è che il Piemonte resta tra le regioni più tassate, mentre la Regione non recupera dove dovrebbe. La situazione della sanità è ancora più preoccupante. Il disavanzo 2025 sale a 213 milioni, contro i 127 dell’anno precedente. Le liste d’attesa non mostrano miglioramenti e il PNRR sanitario è in ritardo su telemedicina, Case e Ospedali di comunità. Intanto la crisi di liquidità blocca Comuni, Province e Terzo Settore: chi eroga servizi aspetta, chi programma interventi resta fermo. Chiediamo un cambio di rotta: basta operazioni contabili e annunci. Servono trasparenza, recupero delle risorse dovute, investimenti veri sulla sanità, pagamenti puntuali ai territori e una politica fiscale meno ingiusta. Il Piemonte ha bisogno di responsabilità, non di propaganda” aggiunge la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero. “L’iter della variazione è stato ridotto ai minimi termini in Commissione, fino al richiamo di oggi in Aula, senza alcuna possibilità di approfondire dettagliatamente il testo e fare domande puntuali – afferma Sarah Disabato, Presidente del Gruppo M5S in Consiglio regionale –. La Giunta continua ad affermare che non ci sono tagli, ma solo “rimodulazioni contabili”, eppure l’analisi della poca documentazione fornita dice il contrario, con riduzioni sui capitoli relativi ad aree protette e parchi, piccoli comuni montani, trasporto pubblico locale. La cosa più grave è che questa Destra non ha minimamente contezza delle priorità del Piemonte, come dimostrano gli ordini del giorno di Cirio e della maggioranza su temi quali la grazia a Roggero o gli scontri dei giorni scorsi per il Tav. Un tema, quest’ultimo, sul quale la Destra ha fatto poi marcia indietro, a riprova della grande confusione che regna sovrana nella maggioranza. Tutto questo mentre il presidente Cirio si rimangia completamente la parola sul tema dell’irpef. L’anno scorso in pompa magna la Giunta Cirio aveva aumentato l’addizionale regionale promettendo che dal 2028 sarebbe stata tagliata, oggi invece ha fatto un passo indietro rinviando la riduzione – forse – al 2029, concedendo gentilmente ai piemontesi uno sconticino per il 2028 di una manciata di euro. Risibile. E non dimentichiamo, tra le tante partite disattese, l’assenza di qualsiasi passo in avanti sul piano di razionalizzazione delle società partecipate, rilevato anche dalla Corte dei Conti, con la compresenza di due società che svolgono attività simili, Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in contrasto con quanto previsto dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica che mira a ridurre le spese. Tutto ciò, peraltro, con spese di struttura per Finpiemonte Partecipazioni che risultano molto alte. Se su queste e tante altre partite non arriveranno le risposte richieste, depositeremo migliaia di emendamenti per dare battaglia in Aula. Ai piemontesi vanno assicurati servizi adeguati che questa Giunta, come ormai è evidente, non riesce a garantire”. Fa eco la capogruppo AVS Alice Ravinale: “L’assestamento di bilancio presentato dalla Giunta Cirio fotografa tutte le contraddizioni di una Regione costretta a fare i conti con le scelte del Governo Meloni. Mentre Roma taglia le risorse destinate alle Regioni, in Piemonte si continua a raccontare una realtà che non esiste, senza affrontare le vere emergenze che cittadini e cittadine vivono ogni giorno. Come se non bastasse continua a essere venduta come una prospettiva vantaggiosa l’autonomia differenziata, ma nessuno riesce a spiegare concretamente quali benefici porterà al Piemonte, sempre che si possa applicare visti gli squilibri di bilancio. È significativo che nemmeno l’assessore Tronzano sia in grado di indicare quali vantaggi deriverebbero dall’applicazione della riforma. Se persino chi governa la Regione non sa rispondere a questa domanda, è evidente che siamo di fronte più a niente più che uno slogan. Manca una strategia per rafforzare il welfare, sostenere la sanità pubblica e garantire servizi essenziali. Ancora una volta si preferisce la propaganda alle risposte concrete di cui il Piemonte avrebbe bisogno. Restano per esempio senza copertura le risorse necessarie per dare risposta alle oltre 11 mila persone in lista d’attesa nelle RSA e alle 12.000 in attesa di cure domiciliari: migliaia di persone non autosufficienti e le loro famiglie continuano a essere lasciate sole, mentre la Regione rinvia ancora una volta un investimento indispensabile. O manca il rispetto di impegni che pure il Consiglio aveva già preso rispetto ai maggiori fondi da destinare alla salute mentale, con una situazione sempre più critica sul territorio, o ai disturbi del comportamento alimentare. Tutto questo, mentre si trovano senza battere ciglio 2,5 milioni di Euro per garantire la “sciabilità” delle piste della Via Lattea a fronte dei cantieri del futuro Club Med di Sestriere”.​A chiudere il quadro sulle criticità del provvedimento è la consigliera regionale Vittoria Nallo: “Ci viene raccontato un assestamento quasi tecnico, come se non ci fossero scelte politiche da fare, ma la realtà è che questo documento evidenzia un’incapacità cronica di decidere e di tracciare una visione per la nostra regione. Non si tratta soltanto dell’opposizione che esprime preoccupazione. La fragilità finanziaria del Piemonte è certificata nero su bianco dalla Corte dei Conti ed è emersa con chiarezza persino dentro la stessa maggioranza, dove si è arrivati a depositare ordini del giorno per sollecitare il recupero delle entrate del bollo auto e il pagamento dei debiti verso i Comuni. A fronte di questi problemi, si preferisce fare cassa con tagli inaccettabili, come la riduzione di 130 mila euro sui capitoli della sicurezza integrata e della formazione della polizia locale, risorse essenziali per i territori. La propaganda e gli annunci di facciata della Giunta Cirio non bastano più, servono scelte coraggiose e risorse reali per permettere al Piemonte di tornare finalmente a crescere”.

IL TORINESE