Piemonte caldissimo: bollino rosso in cinque città

Bollino rosso oggi in gran parte del Piemonte per il disagio bioclimatico. Secondo l’Arpa, il livello di allerta raggiunge il massimo in cinque province, con temperature percepite sempre più elevate a causa della combinazione tra caldo, umidità e ventilazione.

La città più calda sarà Alessandria, dove la temperatura percepita toccherà i 39 gradi. Subito dietro Torino, Asti e Vercelli, con valori fino a 38 gradi. Anche nel Verbano, unica area con bollino giallo, il caldo sarà intenso, con una temperatura percepita di circa 35 gradi.

L’ondata di calore è già arrivata e sta interessando tutto il Piemonte. Si tratta della quarta di questa estate, iniziata in anticipo con temperature oltre i 30 gradi già a fine maggio, seguite da nuovi picchi a metà giugno e all’inizio di luglio.

Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. L’Arpa segnala che sia le minime sia le massime continueranno a salire, soprattutto nella parte orientale della regione, ma il caldo interesserà praticamente tutto il Piemonte.

Nel fine settimana è attesa una breve pausa, soprattutto nelle aree montane, dove potrebbero svilupparsi alcuni temporali. Tuttavia il caldo non darà tregua e i picchi sono previsti nei primi giorni della prossima settimana, quando le temperature potrebbero raggiungere o superare i 38-39 gradi, mentre quelle percepite saranno ancora più alte. Anche le minime notturne resteranno elevate, senza scendere sotto i 25 gradi.

La giornata più difficile sarà quella di oggi, con condizioni di forte disagio dovute non solo alle temperature elevate, ma anche ai valori percepiti, influenzati dall’umidità e dal vento.

IL TORINESE