Team Dimensione Nuoto pronto per la rassegna tricolore di Roma

Campionati Italiani di Categoria Estivi: 13 nuotatori

Mancano poche ore al via dei Campionati Italiani Estivi di Categoria, uno degli appuntamenti più importanti di tutta la stagione a cui prenderanno parte oltre 2000 atleti. Alle gare che assegnano i titoli nazionali a ragazzi, juniores, cadetti e seniores, ospitate dallo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma, il Team Dimensione Nuoto sarà rappresentato da 13 nuotatori per un totale di 27 presenze gara a cui si aggiunge la partecipazione a 2 staffette. Si comincia dalle gare riservate alla categoria Ragazzi, in programma dal 31 luglio al 2 agosto. Leonardo Surico che si allena con il gruppo di lavoro del Sociale Sport, sarà al via in sette gare individuali, 50 stile libero, 100 stile libero, 200 stile libero, 400 stile libero, 100 farfalla, 200 farfalla, 200 misti, e poi nelle staffette della categoria juniores nel secondo blocco di gare. Arianna Rosso, del gruppo di lavoro della Wild Sport, disputerà due gare ai Tricolori estivi di Roma: 50 dorso, 100 dorso La seconda parte del programma, dal 4 all’8 agosto, sarà dedicata a Juniores, Cadetti e Seniores. Oltre agli 11 nuotatori in gara in questa sessione, si vedranno sui blocchi 2 staffette del TDN, entrambe tra le prime 10 posizioni nelle graduatorie di partenza. Alessio Hincu, categoria Juniores, che svolge la sua attività quotidiana con il gruppo del Sociale Sport, sarà al via in 50 rana, 100 rana, 200 rana e 200 misti e prenderà parte alle staffette 4×100 mista e 4×200 stile libero. Tre gare per Lucia Tassinario, categoria Seniores del gruppo della ValleBelbo Sport, che affronterà 100 dorso, 50 farfalla e 100 farfalla. Egle Pintimalli, categoria Juniores, del gruppo dell’Asti Nuoto, parteciperà a 200 dorso e 200 farfalla mentre Angelica Scattone, categoria Cadette del Sociale Sport, sarà al via dei 200 dorso. I ranisti Matteo Cernuto, categoria Juniores, gruppo Pralino Sport, e Davide Principato, categoria Cadetti, gruppo Asti Nuoto, saliranno sui blocchi in 50 e 100 rana mentre i dorsisti Tommaso Dadone, categoria cadetti, Asti Nuoto, e Maddalena Bertelli, categoria Juniores ValleBelbo Sport, saranno al via di 50 e 100 dorso. A Roma gareggeranno nelle staffette Filippo Ponassi (Juniores, Asti Nuoto) impegnato nella frazione a dorso della 4×100 mista, Luca Senestro (Juniores, Wild Sport) che dovrà affrontare la frazione a stile libero della 4×100 mista e 4×200 stile libero, e Alessandro Soldano (Juniores, Sociale Sport) che farà parte del quartetto TDN della 4×200 stile libero. Tutte le gare dei Campionati sono trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federnuoto.

IL TORINESE