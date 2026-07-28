Maldini e Leonardo si dimettono: terremoto in FIGC!

Si chiude dopo appena sedici giorni l’esperienza di Paolo Maldini e Leonardo ai vertici della FIGC. I due dirigenti hanno rassegnato le dimissioni rispettivamente dagli incarichi di direttore tecnico e advisor del Club Italia, aprendo una nuova fase di incertezza per la Nazionale.

Alla base della decisione ci sarebbe la profonda divergenza emersa dopo il fallimento del progetto legato alla scelta del nuovo commissario tecnico, con il caso Andrea Pirlo che ha accelerato la rottura tra le parti.

La FIGC è ora chiamata a ricostruire il proprio assetto tecnico e a individuare rapidamente una nuova guida per rilanciare la Nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali.

Probabile Direttore Tecnico Giorgio Chiellini con Commissario Tecnico il ritorno di Antonio Conte

Enzo Grassano

IL TORINESE