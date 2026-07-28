Geopolitica degli stretti: quando le rotte diventano potere

POLITICA
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“Mai come in questo momento dobbiamo far sentire la nostra presenza e il nostro sostegno ai
I Moderati esprimono la propria piena solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine
Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo condanna “le gravissime violenze e i pesanti danneggiamenti avvenuti
Dalle 22.30 Nel periodo più critico dell’anno per gli istituti penitenziari italiani, l’Associazione radicale Adelaide Aglietta
Eletto il segretario di circolo Vittorio Spadon alla presenza del segretario provinciale Alberto Re e della