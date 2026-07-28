“Mai come in questo momento dobbiamo far sentire la nostra presenza e il nostro sostegno ai lavoratori impegnati nella realizzazione della Tav. Nessuno può rischiare la propria incolumità, sia tra le forze dell’ordine che tra gli operai, bisogna garantire la sicurezza e la legalità in tutti i cantieri”. Lo hanno dichiarato Luca Caretti e Mario De Lellis, segretari generali della Cisl e della Filca-Cisl Piemonte, nel giorno della visita di una delegazione Cisl e Filca al cantiere di Chiomonte. “Nel 2011 – ricordano – siamo stati i primi e gli unici a manifestare in Val Susa a favore dell’opera. Oggi siamo qui per ribadire il forte impegno di Cisl e Filca al fianco di chi lavora. Per la prima metà di settembre stiamo organizzando una grande manifestazione pubblica insieme alla Cisl e alla Filca-Cisl di Torino: la Tav era e resta un’opera strategica indispensabile, utile alla crescita del territorio e dell’intero Paese e in grado di avvicinarci ulteriormente all’Europa. Ogni forma di violenza è inaccettabile e deve essere repressa”, concludono Caretti e De Lellis.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Cisl, manifestazione per la Tav
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